Uma mulher, cerca de 60 anos, sofre de um tumor no cérebro. Não tem família próxima, excepto uma sobrinha. O tumor afecta-lhe os movimentos e torna-a completamente dependente do auxílio alheio, até nas tarefas mais insignificantes e habituais. Há um mês e tal internaram-na num dos grandes hospitais de uma área urbana. Passados dias, enviaram-na para um segundo grande hospital, nas redondezas. Este não demorou a enxotá-la para uma “unidade de cuidados continuados”, ou coisa parecida, localizada num subúrbio. A “unidade” também não a quis: chamou os bombeiros para depositarem a mulher em casa. Os bombeiros tencionavam largá-la à porta. A mulher informou-os de que não conseguia mexer-se. Os bombeiros carregaram-na para o interior do apartamento, onde ficou. Em pouco tempo deixou de atender chamadas. A sobrinha e duas ou três amigas preocuparam-se. Alguém forçou a entrada. A mulher estava viva, consciente, subnutrida, cheia de sede e suja dos próprios dejectos. A sobrinha conseguiu que voltassem a interná-la num dos referidos grandes hospitais. Desde então que não há notícias da mulher. Contactado insistentemente, o hospital não dá informações aos interessados. É possível que continue viva, se acharmos que isto é viver.

Muitos portugueses em situação comparável já morreram. Nos últimos nove meses, quando a Covid ganhou prioridade sobre todas as maleitas inócuas, milhares de pessoas, consta que dez mil, faleceram de cancro ou de doenças cardíacas ou do que calhou por assistência deficiente ou nula. É fácil imaginar que uma quantidade superior de desgraçados esteja a caminho de um fim similar por similares razões. Não é fácil imaginar que haja razão para um crime tão medonho. E que o crime vá ficar impune.

O crime, ou, se preferirem, a estratégia de combate à Covid obedece a um objectivo, em simultâneo absurdo e inviável. Por um lado, pretende-se impedir o “colapso” do SNS, missão que pelos vistos implica o sacrifício derradeiro de incontáveis azarados, mártires que ninguém lembra ou reconhece (curioso: os leigos acreditariam que um serviço público de saúde existe para ajudar cidadãos. Afinal é o contrário). Por outro lado, não faz sentido impedir um “colapso” que já aconteceu. Deliberada ou acidentalmente, o SNS “colapsou” no momento em que desatou a cancelar consultas, a adiar cirurgias, a pendurar diagnósticos e, em suma, a repelir doentes graves para receber com dignidade os infectados com o coronavírus. E, dentre estes, principalmente aqueles sem idade bastante para morrer em lares de velhos, conforme recomenda a etiqueta.

Dez mil mortos. Na Guerra Colonial não morreram tantos soldados portugueses. Na Iª Guerra morreu um quinto na Flandres. Mesmo descontando os que morrerão no futuro e os que se limitaram a adoecer por falta de cuidados, é muita gente. Mesmo descontando os que se limitaram a empobrecer dramaticamente por causa da “estratégia” global e alucinada contra a Covid, é muita gente. Dez mil mortos, vale a pena repetir.

Não vale a pena repetir. Fora os familiares e amigos dos atingidos, que se não forem irremediavelmente obtusos percebem a crueldade do exercício, o povo em geral não se importa que se condenem milhares a uma morte escusada logo que isso salve da morte um número indeterminado de indivíduos. A propósito, somos diariamente informados de quantos morrem “com” e talvez “por” Covid. Quantos se salvam da Covid graças à “estratégia”? O povo, maioritariamente favorável à “estratégia”, não faz essa pergunta. O povo, instigado por políticos inqualificáveis e “media” submissos, receia o que o mandam recear e não faz perguntas. Aos poucos que as fazem, a ortodoxia chama “negacionistas”, erguendo de súbito a Covid ao estatuto do Holocausto.

Convém notar que “negacionismo”, na acepção de negar a realidade, é aceitar as “medidas”, as restrições, as humilhações, as falências, as doenças e as mortes, milhares de mortes, a pretexto da Covid. “Negacionismo” é resumir o mundo à Covid em prejuízo do que sobra. “Negacionismo” é acreditar que “lá fora” é igual, e que todos os países têm o excesso de mortalidade “não-Covid” que Portugal tem, e que todos os países impõem as regras grotescas que Portugal impõe, e que todos os países são susceptíveis à prepotência e à miséria como Portugal é. “Negacionismo” é, perante um cenário de cadáveres e ruínas, elogiar as “autoridades” responsáveis pelos cadáveres e pelas ruínas. “Negacionismo” é o brutal desprezo pelos danos infligidos nos que nos rodeiam, na solitária condição de que nós não apanhemos o bicho. “Negacionismo” é este egoísmo terminal e esta cegueira. A Covid trouxe ao de cima o pior dos portugueses.

Alguns dos piores portugueses já estavam em cima, e só aproveitaram a Covid para se fazerem mais pesados. A higiene aconselha a, por uma vez, evitar os respectivos nomes. Um deles, porque consentimos que proíba, proibiu as celebrações de Ano Novo. Nisso foi pertinente: celebrar o quê? Mudar a folha no calendário não mudará nada na tirania dócil a que estamos sujeitos. A “estratégia” contra a Covid permanecerá firme, à semelhança da devastação que provoca. E nem a vacina, privilégio da civilização e aqui intencionalmente “coordenada” por casos clínicos de destrambelhamento, nos aliviará a carga. 2021 será 2020 com mais um número: o número das próximas vítimas da loucura instalada. Bom ano, pois. Aos que lá chegarem, e aos que lhe sobreviverem. A mulher da história inicial, disseram-me entretanto, em princípio não chega. E de certeza não sobrevive. Não há vida para lá da Covid, mas há morte.