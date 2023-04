É impressão minha, ou a clássica prática de contar carneirinhos para adormecer caiu em desuso? A não ser impressão minha, é pena, pois parecia-me um método bastante eficaz de induzir o tédio e apressar a chegada do João Pestana. E já agora, também é impressão minha, ou a ideia de um indivíduo de nome João, que ninguém conhece de lado nenhum, aparecer em casa das pessoas sempre e apenas quando elas estão a adormecer é até bastante aterradora? Ainda se o indivíduo se chamasse Amílcar.

Bom, voltando à queda em desuso da contagem de gado ovino para provocar sono. É o que acontece com as tradições. Têm a sua origem e o seu zénite, acabando por cair em desuso. Sem que tal seja dramático quando novas tradições nascem para ocupar o seu lugar. É o caso presente. Deixámos de contar ovelhas, mas agora, para adormecer, podemos contar possíveis localizações para o novo aeroporto de Lisboa. E nem interessa quão teimosa é a insónia, uma vez que já vamos em infinitas vezes infinitas possibilidades de localização para o novo aeroporto. Quer dizer, vamos quase em infinitas vezes infinitas. Vamos, mais precisamente, em 17 hipóteses. Dezassete, sim, leu bem. Monte Real, Santarém, Alverca, Portela, Montijo, Alcochete, Beja, Ota, Rio Frio, Évora… Rrron… fffe… rrron… fffe… rrron…

Desculpem! Esta técnica é infalível. É como a justiça portuguesa. Que é infalível a nunca decepcionar no que à incapacidade de levar por diante julgamentos de mega-processos diz respeito. Desta vez tivemos a notícia, em apropriadas vésperas do 25 de Abril, que pelo menos dos três crimes de falsificação de documentos de que era acusado, José Sócrates já se safou. “Os crimes de falsificação já eram”, desabafou um magistrado, sob anonimato. Depois de mais uma reunião dos Magistrados Anónimos, onde os juízes se apoiaram mutuamente para atravessarem as agruras inerentes à abstinência total do decretar de sentenças.

