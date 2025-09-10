Curiosamente, nasci a 25 de Novembro. Talvez seja essa coincidência que me faz sentir a ligação íntima entre a minha própria vida e a história da consolidação da democracia em Portugal. Numa data que marca o fim de uma era de instabilidade e o início de uma democracia estável, vejo-me como uma fénix renascida das cinzas da revolução. Não em 1975, mas anos mais tarde, graças aos eventos que ali se desenrolaram.

Esta reflexão pessoal, quase metafísica, serve de ponte entre o individual e o coletivo, recordando-nos que cada cidadão é fruto da história que o antecede. Mas o foco deste artigo não é apenas essa casualidade; é, acima de tudo, resgatar o 25 de Novembro do esquecimento relativo a que tem sido votado, especialmente pela esquerda, e afirmar que esta data não pertence a fações políticas, mas a todos os portugueses.

O 25 de Novembro de 1975 insere-se no período turbulento que se seguiu ao 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos que derrubou a ditadura salazarista e abriu portas a uma transição democrática. Após a revolução, Portugal viveu um “verão quente” marcado por radicalizações, com setores da extrema-esquerda, influenciados pelo Partido Comunista Português (PCP) e outros grupos revolucionários, a tentarem impor uma agenda mais extremista, incluindo ocupações de terras e tentativas de controlo militar.

Foi neste contexto que, a 25 de Novembro, unidades militares alinhadas com a esquerda radical tentaram um golpe, ocupando pontos estratégicos como a RTP e o Aeroporto de Lisboa. No entanto, forças moderadas, lideradas por figuras como o então major Ramalho Eanes, contrapuseram-se com um contragolpe, restaurando a ordem e evitando uma deriva autoritária de esquerda. Esta viragem evitou a radicalização excessiva e permitiu a consolidação da democracia, efetivando os ideais de Abril: liberdade, igualdade e pluralismo, mas com limites que contrariaram as expectativas revolucionárias de alguns.

É por isso que o 25 de Novembro é “pouco querido” por setores da esquerda: representa o momento em que o sonho de uma revolução socialista foi travado, optando-se por uma transição mais moderada e institucional. No entanto, não se trata de uma vitória da “direita”, mas de um equilíbrio que beneficiou o país inteiro, independentemente de ideologias. O 25 de Novembro reforçou o Estado de Direito e os equilíbrios democráticos, marcando a diferença entre a efervescência revolucionária e a construção institucional sólida.

Com a derrota da ala revolucionária do Movimento das Forças Armadas (MFA), abriu-se caminho para eleições livres em 1976, a aprovação da Constituição e a formação de governos civis estáveis. Apesar das críticas de que terá “traído” o espírito de Abril, foi fundamental para que a democracia portuguesa se tornasse durável, evitando o caos que poderia ter levado a uma ditadura de outro signo. Aqui, sublinho que a revolução é um momento de rutura, mas a democracia exige instituições, leis e compromissos. O 25 de Novembro foi o catalisador dessa transição, garantindo que Portugal não se afundasse em confrontos prolongados.

Voltando ao toque pessoal: nasci a 25 de Novembro, não em 1975, mas anos depois, num Portugal já moldado por esses eventos. Esta coincidência simbólica evoca uma dimensão metafísica, filosófica mesmo como se a minha existência fosse um eco da resiliência nacional. Tal como a fénix que renasce das cinzas, Portugal emergiu das turbulências pós-revolucionárias mais forte, e eu, enquanto português, sou fruto dessa regeneração. Inspirando-me em conceitos como o “eterno retorno” de Nietzsche ou a ideia hegeliana de dialética histórica, vejo nesta data uma síntese: a tese revolucionária de Abril encontra a antítese moderadora de Novembro, gerando a síntese democrática que nos define hoje.

Esta ligação entre o pessoal e o coletivo serve de metáfora para o papel de cada cidadão na democracia: as pequenas vidas entrelaçam-se com as grandes datas, fomentando uma consciência cívica que nos recorda a fragilidade e a preciosidade da liberdade.

Comparando com outros países, o 25 de Novembro destaca-se como uma transição “suave” mas decisiva. Pense-se na Revolução Cubana de 1959, que derivou numa ditadura prolongada, ou na Primavera Árabe, onde revoluções iniciais levaram a guerras civis em nações como a Síria ou a Líbia. Em Portugal, evitou-se esse destino graças à moderação de Novembro, que impediu uma radicalização semelhante à da União Soviética pós-1917 ou ao Chile de Allende, onde tentativas de socialismo radical acabaram em golpes de direita violentos. Esta comparação realça o mérito português: uma revolução sem derramamento de sangue excessivo, consolidada por um contragolpe que priorizou a democracia sobre ideologias extremas.

Em conclusão, o 25 de Novembro merece mais reconhecimento histórico, não como bandeira de esquerda ou direita, mas como património comum dos portugueses. Tal como eu “renasci” nesta data, o país renasceu para uma democracia madura. Que esta reflexão nos inspire a valorizar as viragens silenciosas que moldam o nosso destino coletivo.

Sem o 25 de Novembro, não haveria o 25 de Abril que hoje celebramos.