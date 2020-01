Estamos a começar o vigésimo primeiro ano e a fechar os primeiros 20 do segundo milénio (2000-2019).

Em termos tecnológicos, os últimos 20 anos foram anos ricos. Para aqueles que viveram antes destes 20 anos, ou para aqueles que têm mais de 35 anos, a juventude ainda terá sido qualquer coisa impensável hoje em dia e qualquer coisa não tecnológica ou muito pouco tecnológica. Esses, todos esses, viveram duas vidas muito diferentes. Para todos aqueles com menos de 35, de 30, de 25, de 20, enfim, a tecnologia quase nasceu com eles. Desconhecem ou não se lembram de outro mundo que não o da tecnologia. Toda a tecnologia que aqui, de forma simplista e altamente incompleta, se enuncia. Foram 20 anos de avanços ímpares. Todos sabemos isto, mas revisitar alguns momentos no tempo deste vinte anos não custa.

Os primeiros telemóveis com câmaras nascem em 2000.

As primeiras pen’s (interface USB 2.0) datam de 2000 e foram vendidas pela IBM.

O Bluetooth data também de 2000.

O Ipod foi o grande corredor dos MP3 e data de 2001. O primeiro a colocar mil músicas no nosso bolso. E nos nosso ouvidos.

A Wikipedia nasce em 2001.

O Prius, da Toyota, o primeiro carro híbrido, nasce em 2001 fora do Japão.

O Skype (a empresa) nasce em 2003. Só mais tarde foi adquirida pela Microsoft (2011).

O sistema Android nasce em 2003. Foi adquirida, a empresa, em 2005 pela Google. Só em 2008 viria a entrar nos smartphones como sistema.

A PlayStation Portátil nasce em 2004.

O Facebook nasce em 2004.

YouTube nasce em 2005. É comprado em 2006 pela Google por 1,65 mil milhões de dólares.

O Twitter nasce em 2006.

A Nintendo Wii nasce em 2006.

O primeiro iPhone em 2007. Aqui nasce, de facto, o sistema IOS da Apple.

E nasce, também, o Kindle (e-book; Amazon) em 2007.

Os smartphones com tecnologia Android nascem em 2008, como já referido.

O Spotify, streaming de música, nasce igualmente em 2008.

O WhatsApp nasce em 2009. Em 2014 foi adquirido pela Facebook. E a partir daí começou uma cavalgada impressionante como “rede social”.

O Instagram nasce em 2010 para IOS e em 2012 para Android.

O Ipad nasce em 2010.

Watson, a plataforma de serviços cognitivos da IBM, nasce também em 2010. O boom da Inteligência Artificial estava ditado. Na verdade, porém, o seu nascimento vem logo após a segunda guerra mundial.

O Microsoft Azzure, também de 2010, lançou definitivamente o cloud computing.

Concomitantemente, e em 2010, começa a ganhar expressão a televisão 3D.

As redes 4G foram lançadas nos EUA em 2011.

O i-Messaging é lançado em 2011. Ou seja, o lançamento do envio de mensagens via wi-fi em vez do uso de SMS.

O Snapchat nasce igualmente em 2011.

A Uber, e em consequência a expansão dos modelos de negócio uberizados nascem, igualmente, em 2011.

Ainda em 2011, a Honda lança um robot humanoide chamado Asimo.

O Surface, da Microsoft, nasce em 2012.

O Tesla Modelo S nasce igualmente em 2012.

Em 2012 o Chrome também se tornou o browser mais utilizado.

2012 foi igualmente o ano de impressão 3D da primeira mandíbula.

As Bitcoins nasceram em 2009. A Ethereum foi, porém, criada em 2013. E com ela o boom das tecnologias blockchain.

Também em 2013 é lançada na Netflix, como primeira série web, House of Cards.

A Alexa da Amazon nasce em 2014.

O Windows 10 vem igualmente em 2014.

Os Apple Watch nascem em 2015.

O Google Assistant nasce em 2016.

O Pokemon Go nasce igualmente em 2016. E o boom da realidade aumentada idem.

O Modelo 3 da Tesla nasce em 2017.

Em 2018 os utilizadores de internet ultrapassam metade da população do mundo.

Em 2019 a Google anuncia a supremacia quantum (resolução de problemas que computadores convencionais não resolvem).

E mais, muito mais poderia aqui colocar em cada um destes 20 primeiros anos, entre 2000 e 2019.

Não vou confirmar, nem negar, a célebre frase de Einstein: “It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.” No ano 2020 convém, porém, deixar três questões para reflexão de todos nós e para as quais desconheço, por completo e em parte, as respostas. Porquê? Porque são as questões que de facto deviam (opinião pessoal) importar ao homem: