Quando o CDS nasceu, eu tinha três anos. Desde que me lembro de mim, lembro-me do CDS. Nascido em Angola e chegado a Sintra com 14 anos, vi crescer um partido de responsabilidade, de equilíbrio e de serviço. Um partido que nunca precisou de gritar para ser ouvido. Que não nasceu da contestação, mas da construção. Que sempre preferiu somar a dividir.

Ao longo destes 51 anos, o CDS fez parte de oito governos constitucionais, foi pilar da Aliança Democrática, teve voz no Parlamento Europeu e presença constante no poder local. Mesmo com menos votos, manteve os seus princípios. Foi, tantas vezes, a cola entre diferentes visões da direita portuguesa — uma direita que não grita, que não se envergonha, que constrói. Um partido que nunca deixou de se representar, mesmo quando perdeu representação. Este ano celebramos esse percurso — e celebramos o que ele representa para o futuro, com o seu 51º aniversário assinalado precisamente em Sintra.

Apresentar uma candidatura em Sintra não é teimosia. É coerência

Há quem diga que o CDS, ao candidatar-se em Sintra, está a dar palco a outras forças, a dividir o centro-direita, a “partir” uma solução. Como se a liberdade de pensar pela própria cabeça fosse um erro estratégico. Como se a missão de um partido devesse ser apenas seguir o que os outros fazem. Recusamos essa lógica. O que destrói a política não é a fragmentação, é o fingimento. Já houve demasiado “voto útil” que deixou os cidadãos órfãos de alternativas autênticas e se sacrificaram demasiadas convicções no altar da Tática.

Sim, saber pela comunicação social da existência de candidaturas com vetores dúbios, sem clareza de propósitos nem construção coletiva, fez-nos repensar o caminho. O CDS Sintra respeita muito a AD que se vive a nível nacional. Mas a AD esqueceu-se de Sintra. Por vezes é preciso avançar sozinhos para voltar a pôr Sintra no centro – e não “na linha” como alguns cartazes evocam, autoritariamente.

Como atual vereador, minha candidatura à Câmara Municipal de Sintra nasce da convicção de que há uma alternativa possível, de verdade, conhecimento e com verdade. Não nascemos da soma de conveniências, só de quem partilha uma visão conjunta e voz de compromisso com o território, com quem cá vive e com quem cá trabalha. Com quem conhece Sintra e com quem a cuida. De Sintra, por Sintra e com Sintra.

Sintra merece mais: não pode ser apenas o palco de jogos partidários, balão de oxigénio de partidos em apuros e muito menos um refúgio para ambições pessoais. Está na hora de romper também com um projeto pessoal que há mais de 16 anos se arrasta em Sintra, ora independente, ora profundamente dependente, sem qualquer obra feita, mesmo tendo sido o número dois do executivo sintrense por mais de 12 anos para a concretizar. Assistimos com estupefação ao saudosismo, ao regresso ao passado de inércia, à estagnação crónica e, por outro lado, ao aventureirismo de outros que ainda hoje precisam de GPS para conhecer o concelho.

Continuamos com uma mobilidade caótica, infraestruturas em falta, zonas esquecidas e desigualdades gritantes entre freguesias. Num concelho com 11 freguesias que parecem viver em geografias diferentes, a coesão territorial tem de deixar de ser um slogan e passar a ser política pública.

Sintra não precisa de promessas — precisa de prioridades

A habitação é uma delas. Vivemos numa zona de paisagem cultural protegida, entre a serra e o mar, com responsabilidade acrescida. Mas hoje, vemos terrenos agrícolas sem agricultores e construção desenfreada em áreas que devem ser preservadas. Urbanizações sem critério, prémios inexplicáveis, campos ao abandono, como se Sintra pudesse ser loteada à pressa, sem visão, como uma verdadeira “geringonça” habitacional.

A mobilidade é outro grande desafio: Num território marcado pelo desequilíbrio urbano e social, precisamos de uma rede integrada, moderna e funcional. Mais do que grandes obras, é urgente reorganizar, ligar freguesias, e garantir transportes públicos que realmente sirvam as pessoas.

As famílias são o centro da nossa visão. Queremos uma Sintra onde se viva com qualidade, se cresça com oportunidades e se envelheça com dignidade. Com creches, escolas e cultura acessível. Uma Sintra segura, com patrulhas de proximidade, ruas iluminadas, zonas reabilitadas e vigilância inteligente. Segurança com exigência, mas também com inclusão.

A saúde não pode estar só ancorada num novo Hospital. Num concelho onde o envelhecimento da população é uma realidade crescente, não podemos continuar a adiar respostas. Precisamos de reforçar os cuidados de saúde primários, investir em unidades móveis, apoiar cuidadores informais com formação e incentivos, e criar centros de dia modernos, integrados e vivos. A psicologia comunitária, os cuidados domiciliários, a literacia em saúde e os programas de voluntariado sénior devem fazer parte de uma estratégia integrada para uma longevidade ativa e com dignidade. Porque Sintra não pode ser sinónimo de solidão e isolamento.

E a inovação, sem sombra de dúvida, também pode — e deve — fazer parte desta nova era do cuidar e da saúde. Só acreditamos na inovação quando está ao serviço das pessoas. Sintra tem talento, startups, universidades e conhecimento. Mas a tecnologia não pode viver fechada em fóruns nem servir apenas para enfeitar campanhas com aplicações ineficazes. Tem de resolver problemas reais na habitação, na mobilidade, na saúde, na segurança e na coesão.

E, acima de tudo, a confiança é prioridade. Sem confiança, nenhuma política se sustenta. É verdade: há um cansaço instalado. Mas também há vontade de mudança. E há quem esteja preparado para isso. 51 anos depois da sua fundação, o CDS reafirma-se, desta feita, em Sintra. Não como satélite da democracia. Mas como força autónoma, corajosa, com ideias próprias e com liberdade para decidir. Sempre com verdade. E com Sintra.