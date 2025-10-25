O caso da vereadora alegadamente assassinada pelo filho de 14 anos chocou o país. Já não podemos impedir o sofrimento daquela família nem as consequências emocionais que trará esta tragédia. E, infelizmente, já vamos tarde para repensar o nosso sistema de acompanhamento psicológico nas escolas, mas, mesmo tarde, mais vale começar a pensar em algum momento.

Em 2023, o Observador noticiou que há “um psicólogo para cada 744 alunos”, um rácio profundamente preocupante que devia, por si só, ser um sinal de alerta para os inúmeros desfechos não desejados que podem advir desta situação. Mesmo que 1 psicólogo trabalhe exclusivamente na mesma escola, consegue, no máximo dos máximos, acompanhar 35-40 alunos por semana. Não são precisas muitas contas para saber que 1 psicólogo numa escola com centenas de alunos é assustadoramente insuficiente. A maioria dos acompanhamentos necessários ficam para trás. Mas o que de mais grave fica para trás não pode ser visto à superfície. É principalmente por isso que casos como o da vereadora de Vagos parecem surgir “do nada”.

A verdade é que o “nada” esconde uma variedade de factores que muitas vezes nem as famílias nem as escolas são capazes de detetar a tempo. Vivemos tempos altamente complexos, em que os ecrãs e a inteligência artificial substituem os parceiros de recreio e de partilha de experiências, a palavra amiga e compreensiva dos pais, o apoio educativo dos professores. O psicólogo não é um super-homem nem uma super-mulher, mas o espaço terapêutico, quando bem concebido e criado em conjunto, é inimitável. O acompanhamento psicológico deve respeitar sempre propriedades únicas: ser um espaço de confidencialidade e de privacidade, cujo sigilo só deverá ser quebrado em situações de alto risco para o próprio ou para os outros; é um espaço livre de julgamentos; um espaço de reflexão e de autodescoberta do próprio; um espaço onde muitas vezes construímos o que ainda não conseguimos concretizar lá fora, no mundo por detrás das quatro paredes da terapia.

A adolescência é um período de elevada complexidade, mas também de grande beleza, aliás, há quem reflita sobre a possibilidade de nenhum adulto deixar completamente de ser adolescente. António Coimbra de Matos, psiquiatra e psicanalista, dizia que “o adolescente provoca muitas vezes medo às «pessoas grandes», porque estas escondem de si próprias os mesmos desejos e fantasmas”. Dizia ainda “a adolescência é um período de autonomia assistida. Mas aí, mais uma vez, a geração dos mais velhos, aceita mal.”

Ser adolescente é um jogo de corda em que puxamos constantemente para um lado e para o outro sem sabermos efectivamente qual dos lados desejamos que ganhe. Queremos independência e, ao mesmo tempo, precisamos de suporte, principalmente emocional; queremos criar uma identidade, mas sabemos que é difícil construir uma identidade sem que ela sofra “amolgadelas”; queremos relações significativas e explorar a nossa sexualidade, mas precisamos de figuras de referência e de um ambiente protetor que nos ajude a cimentar a nossa autoestima e confiança. A expressão “it takes a village to raise a child” não deveria ser apenas um adereço idiomático, mas sim um conselho muito válido para a atenção e o empenho que devíamos ter para com as nossas crianças e os nossos adolescentes.

Esta reflexão despoletada pelo caso trágico da vereadora de Vagos não pretende ser, de forma nenhuma, uma justificação para problemas graves de saúde mental, mas sim uma chamada de atenção para o facto de eles existirem. E para o facto de a nossa negligência, enquanto sociedade, perpetuar o aparecimento de cada vez mais casos que depois, espantosamente, achamos que surgiram “do nada”.