O mais recente inquérito Eurobarómetro, divulgado pelo Parlamento Europeu, trouxe uma conclusão que merece reflexão atenta: a ação climática caiu para o oitavo lugar na lista de prioridades dos cidadãos da União Europeia. Num continente que há poucos anos colocava as alterações climáticas no topo da sua agenda, esta mudança de perceção não pode ser lida de forma simplista. Ela resulta de um conjunto de fatores económicos, sociais e políticos que reconfiguram o debate público europeu, com implicações diretas para o futuro das políticas de sustentabilidade.

A nova hierarquia das preocupações

De acordo com o inquérito, o custo de vida, a inflação e a segurança ocupam agora os primeiros lugares das prioridades. Para mais de 40% dos inquiridos, conter a escalada dos preços é a principal expectativa em relação ao Parlamento Europeu. A defesa, a segurança e a estabilidade geopolítica surgem logo a seguir, com um peso igualmente robusto, refletindo o impacto prolongado da guerra na Ucrânia e o receio de novas ameaças externas.

Questões como o combate à pobreza, o emprego e a competitividade da economia completam esta lista de prioridades imediatas. Só depois, em posições secundárias, aparecem os temas ambientais e climáticos, que durante anos foram considerados bandeiras de identidade do projeto europeu.

O peso das crises recentes

Não é difícil compreender este reposicionamento. Desde 2020, os cidadãos da União enfrentaram uma sucessão de choques: pandemia, crise energética, inflação recorde, instabilidade nas cadeias de abastecimento e um conflito armado à porta do continente. Perante este cenário, a perceção pública concentrou-se em problemas tangíveis, de impacto imediato na vida quotidiana: a conta da eletricidade, a renda da casa, o preço dos alimentos, a segurança das fronteiras.

É neste contexto que a ação climática perde terreno. Não porque tenha deixado de ser reconhecida como necessária — 85% dos europeus continuam a considerar as alterações climáticas um problema grave — mas porque passou a ser vista como uma questão estrutural de médio e longo prazo, enquanto a inflação ou a guerra são entendidas como emergências do presente.

Diferenças entre países e a geografia da perceção

O Eurobarómetro revela ainda importantes diferenças entre Estados-Membros. Em países como Itália ou França, quase metade dos cidadãos continua a colocar o clima entre as três principais prioridades da UE. Já na Alemanha, na Polónia ou na Suécia, a preocupação com o ambiente cedeu muito mais espaço às questões económicas e de segurança.

Também se registam clivagens internas: cidadãos com maior estabilidade financeira tendem a expressar maior ceticismo em relação ao clima, enquanto setores mais vulneráveis, muitas vezes expostos diretamente a fenómenos extremos, continuam a valorizar fortemente políticas de mitigação e adaptação.

Estas diferenças geográficas e socioeconómicas ajudam a explicar porque é que o debate climático na Europa se encontra fragmentado. Se em algumas regiões permanece central, noutras é encarado como um luxo, secundário face a necessidades imediatas.

A ameaça do ceticismo e da desinformação

Outro fator a considerar é o crescimento do ceticismo climático. Ainda que minoritário, aumentou nos últimos anos o número de cidadãos que relativizam a importância do aquecimento global ou consideram que se trata de um fenómeno natural. Esse aumento, sobretudo em países como a Alemanha e a Polónia, coincide com a ascensão de discursos populistas e eurocéticos, muitas vezes acompanhados de narrativas de desinformação que procuram associar políticas verdes a custos excessivos ou perda de competitividade.

Embora os dados mostrem que a grande maioria apoia a transição energética e as metas de neutralidade carbónica, a erosão do consenso social em torno do clima pode fragilizar a ambição europeia em negociações internas e internacionais.

O equilíbrio difícil das políticas europeias

O Parlamento Europeu e a Comissão enfrentam, portanto, um dilema delicado. Por um lado, têm de responder às prioridades imediatas dos cidadãos: estabilidade económica, segurança, defesa. Por outro, não podem abandonar os compromissos climáticos e ambientais que definem a União como líder global na transição ecológica.

Na prática, isto traduz-se numa reorientação do discurso político. Hoje, as lideranças falam mais de competitividade, inovação tecnológica e resiliência do que de metas ambientais puras. A própria Presidente do Parlamento Europeu tem sublinhado que os cidadãos querem ver a Europa concentrada em segurança e economia.

Contudo, os dados também mostram que os europeus apoiam massivamente soluções energéticas limpas e reconhecem que reduzir a dependência de combustíveis fósseis é uma forma de aumentar a segurança energética. Ou seja, existe espaço para um discurso que una as agendas: tratar a transição climática como resposta simultânea às preocupações económicas e de segurança.

A urgência de religar clima e bem-estar

A principal lição deste Eurobarómetro é clara: a ação climática só recuperará prioridade se for apresentada como parte da solução para os problemas imediatos dos cidadãos. A narrativa não pode estar centrada apenas em 2050 ou em cenários globais; precisa de mostrar, no presente, como políticas verdes reduzem custos de energia, criam empregos locais, fortalecem a soberania europeia e protegem a saúde pública.

Se o clima continuar a ser percecionado como um tema abstrato, distante, ele ficará condenado a oscilar entre avanços e retrocessos, vulnerável às crises conjunturais. Mas se for traduzido em benefícios concretos e tangíveis, voltará a ocupar o lugar central que já teve na agenda europeia.

O facto de a ação climática ter descido para o oitavo lugar entre as prioridades não significa que os europeus a rejeitem. Significa que o tempo da abstração terminou. A transição verde precisa de ser comunicada e implementada como política de segurança, de economia e de justiça social — não apenas como política ambiental.

A União Europeia, se quiser manter o seu papel de liderança global, terá de conseguir este equilíbrio: proteger os cidadãos das urgências imediatas sem perder de vista a urgência estrutural das alterações climáticas. O desafio não é menor: trata-se de integrar o futuro no presente, para que a ação climática deixe de ser vista como uma prioridade distante e passe a ser entendida como uma resposta indispensável às crises que hoje afetam todos os europeus.