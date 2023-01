«O que foi o primeiro terço do ano de 1974 mais do que o “tempo de aceleração” da derrocada do regime? Derrotado pela abstenção crítica e pelo desinteresse manifesto nas eleições de Outubro, que foram as mais monótonas e repetitivas da sua história, o regime ensaiara uma deslocação de peças governativas em fins de 73, aliás com pouco sucesso. O ano de 74 começava com problemas graves que corroíam a sua credibilidade política. (…) O agravamento do custo de vida (assustador desde Novembro de 73), o racionamento de certos produtos elementares (v.g. gasolina), o desequilíbrio acentuado da balança de pagamentos, o clima de crise económica generalizada (em que a própria Bolsa caía depois de uma euforia especulativa de ano e meio) foram alguns dos “sinais” dos primeiros meses de 74. (…) Politicamente, as estruturas também se deterioravam. (…) A Assembleia Nacional eleita vivia em letargia absoluta, apenas quebrada por esporádicos elogios de actos e pessoas do elenco governativo. (…) O encontro anual da ANP em Tomar revelou o isolamento do chefe do governo e dos seus seguidores, que representava, no fundo, o isolamento de um regime sem mensagem nova a dar aos portugueses. (…) Ao mesmo tempo, e sobretudo a partir de fins de Fevereiro, aumentava também a temperatura no plano dos conflitos sociais. (…) Um governo em que, à falta de nomes novos, os principais postos ministeriais alterados foram redistribuídos pelos mesmos governantes da véspera (ou da antevéspera…). Em três meses e meio envelhecia um regime que se autocondenara pela força (…) de uma economia desgovernada, de um condicionamento político repressivo sem alternativas governativas (…).»

A citação exclui, propositadamente, algumas referências do texto que se referem a pormenores da época, mas quem pode ignorar as semelhanças com o presente? Quem pode recusar alguns dos factos ali relatados e hoje repetidos: as eleições ignoradas por cerca de metade dos eleitores; um resultado eleitoral já monótono e repetitivo; as deslocações de peças governativas; os problemas de credibilidade política do governo e das oposições; o agravamento do custo de vida; os sinais de possíveis racionamentos à vista; o clima de crise económica generalizada; a deterioração das estruturas de poder; o parlamento em letargia; o encontro do partido do governo que revela a falta de mensagem nova a dar aos portugueses; o aumento da temperatura no plano dos conflitos sociais; um governo que começou por recrutar na véspera e na antevéspera, no socratismo e no guterrismo, e que agora parece recrutar nas antecâmaras da criminalidade; e uma ausência de alternativas governativas.

O relato foi publicado no Expresso em 28 de Dezembro de 1974, escassos oito meses após a revolução, em jeito de balanço do ano que ali terminava. Neste particular retrato dos últimos meses do regime deposto, é especialmente interessante a forma como ali encontramos pontos em comum com os dias de hoje e o estado em que estamos metidos. Porque a vida está cheia de ironias, o texto foi escrito por Marcelo Rebelo de Sousa (publicado também no primeiro volume do seu Crónicas da Revolução, pp. 32-34, para poupar tempo a verificadores de factos).

Os revolucionários de hoje são os conservadores de amanhã, lição útil e de factualidade incontornável, mais evidente ainda num país, como o nosso, que parece apenas saber conviver com dois estados: o da situação e o da ruptura. Ora, num tempo como o destes dias, em que onde há vida inteligente se consegue sentir o clima do fim de um ciclo, não só governativo, mas do regime em si, torna-se fundamental que, constatando a degradação a que se deitou o situacionismo, o regime não venha a ser protegido apenas por receio de nova ruptura, mas porque se soube reinventar e progredir através de novas soluções.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.