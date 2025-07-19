A Amazónia, o pulmão do mundo e um dos maiores tesouros naturais do planeta, possui um potencial colossal para a mitigação das alterações climáticas. Mas para isso, são necessários instrumentos que financiem a sua preservação. Esses, até prova em contrário, são os mercados de carbono e de biodiversidade.

Com capacidade para gerar anualmente mais de 1,3 mil milhões de créditos REDD+ (Redução de Emissões por desflorestação e Degradação Florestal) e 49,1 milhões de créditos ARR (Aflorestação, Reflorestação e Revegetação), esta vasta floresta tropical representa uma oportunidade sem precedentes para o financiamento da conservação e para o avanço das metas climáticas globais.

As projeções financeiras para a Amazónia Legal, por exemplo, apontam para uma arrecadação entre 10,8 mil milhões e 21,6 mil milhões de dólares com a venda de créditos de carbono entre 2023 e 2030, dependendo da cotação no mercado internacional. Estes valores — que poderiam significar uma receita anual mínima de 1,4 mil milhões de dólares por estado a partir de 2026 — são cruciais para financiar a proteção florestal e impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.

No entanto, este potencial extraordinário encontra-se atualmente refém de uma paralisia regulatória que ameaça não só a credibilidade do mercado de carbono, mas também a própria sobrevivência de projetos vitais de proteção da natureza em biomas florestais tropicais por todo o mundo.

O Acordo de Paris e a promessa do Artigo 6

O Acordo de Paris, assinado em 2015, estabeleceu no seu Artigo 6 um enquadramento para a cooperação voluntária entre países na implementação das suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). Este mecanismo visa aumentar a ambição climática, apoiar o desenvolvimento sustentável e garantir a integridade ambiental, evitando a dupla contagem de reduções de emissões.

O Artigo 6.2 (Abordagens Cooperativas): Permite que os países cooperem diretamente, de forma bilateral ou multilateral, negociando “Resultados de Mitigação Transferidos Internacionalmente” (ITMOs) – unidades que representam uma tonelada de CO₂ equivalente reduzida ou removida. A chave está no “ajuste correspondente”, um mecanismo de contabilidade que assegura que a redução seja contabilizada apenas uma vez, seja pelo país vendedor ou pelo comprador. Este modelo oferece flexibilidade e pode ligar mercados regulados, como o Sistema de Comércio de Emissões (ETS) da União Europeia, a sistemas comparáveis. Soluções baseadas na natureza, como o REDD+, estão incluídas no Artigo 6.2, desde que os ITMOs sejam gerados a partir de 2021.

Já no Artigo 6.4 (Mecanismo de Crédito da ONU): Estabelece um mecanismo de crédito centralizado, supervisionado por um Órgão Supervisor das Nações Unidas. Este mecanismo, que eventualmente substituirá o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto, visa incentivar a participação de entidades públicas e privadas. Os créditos gerados são conhecidos como Reduções de Emissões do Artigo 6.4 (A6.4ERs) e também exigem ajustes correspondentes.

A União Europeia, por exemplo, já sinalizou abertura para a inclusão de um volume limitado de “créditos de carbono internacionais de alta qualidade” a partir de 2036, como parte da sua ambiciosa meta de redução de 90% das emissões líquidas até 2040. Esta potencial procura por parte da UE — que poderá atingir cerca de 150 milhões de tCO₂e anuais — representa um sinal poderoso para o mercado global, capaz de desbloquear financiamentos cruciais para a conservação da Amazónia e de outras florestas tropicais.

A paralisia da incerteza: um Mercado em ponto morto

Contudo, a promessa do Artigo 6 e o vasto potencial das florestas tropicais estão a ser minados por uma incerteza regulatória persistente. Apesar de as negociações do Artigo 6 terem sido formalmente concluídas na COP29, proporcionando uma “certeza muito necessária”, a realidade no terreno continua marcada por atrasos, obstruções e confusão.

O Órgão Supervisor do Artigo 6.4, por exemplo, continua a “considerar” a inclusão de atividades REDD+, o que mantém uma parte significativa da oferta de créditos baseados na natureza num limbo. Além disso, a UE, embora predisposta a aceitar créditos internacionais, ainda não definiu critérios específicos e detalhados para o que considera ser “alta qualidade”. Existe uma preferência evidente por soluções com elevada “permanência” e por remoções tecnológicas, como a Captura Direta de Carbono do Ar (DACCS) e a Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono (BioCCS), o que representa um desafio adicional para os projetos baseados na natureza, que podem ter mais dificuldade em demonstrar a mesma durabilidade do sequestro de carbono.

Esta indefinição tem consequências devastadoras. O mercado já sente o impacto de uma oferta de créditos de carbono — sobretudo os baseados na natureza — que não está a ser absorvida. Operadores e compradores, perante a ausência de um “livro de regras” claro e estável, permanecem à margem, refletindo essa incerteza. Esta hesitação generalizada provoca uma queda da credibilidade, do preço e da procura por estes créditos.

O preço da inação: mais desflorestação à vista?

O ambiente de incerteza e de espera está a começar a provocar uma perigosa falta de liquidez no financiamento de projetos de proteção ambiental baseados em soluções da natureza. A Amazónia e outras florestas tropicais, que dependem desses mecanismos financeiros para garantir a sua conservação, ficam sem os instrumentos necessários para combater a desflorestação e a degradação florestal.

É um ciclo vicioso: sem regras claras e céleres, o investimento não flui; sem investimento, os projetos de conservação perdem fôlego; e sem esses projetos, o risco de um aumento substancial dos fenómenos de desflorestação torna-se uma ameaça cada vez mais iminente. Os instrumentos financeiros, que deveriam ser a linha da frente na defesa destas florestas, não estão a chegar ao terreno.

A comunidade internacional não se pode dar ao luxo de ver o potencial da Amazónia e de outras florestas tropicais ser desperdiçado por culpa de burocracia e indefinição. É imperativo que os órgãos reguladores, em particular o Órgão Supervisor do Artigo 6.4 e a União Europeia, acelerem a definição de regras claras, robustas e inclusivas para os créditos de carbono baseados na natureza.

É necessário encontrar um equilíbrio entre a integridade ambiental e a viabilidade prática da implementação. Os critérios de “alta qualidade” devem ser transparentes e aplicáveis a todas as formas de mitigação, reconhecendo o valor insubstituível das florestas enquanto sumidouros de carbono e guardiãs da biodiversidade.

A proteção das florestas tropicais não é apenas uma questão ambiental; é uma questão de segurança climática global, de desenvolvimento sustentável e de justiça social. A inação regulatória de hoje pode significar a catástrofe ambiental de amanhã.