Há cerca de duas semanas, Maria João Avillez avisadamente revelou aqui uma confidência que, julgo, passou infelizmente pela indiferença generalizada: «Um dia, lembro-me bem, Passos Coelho havia de me dizer — e eu tomei boa nota — que não sabia porque haveria de voltar à política se os portugueses não queriam nada do que ele teria de fazer para mudar as coisas, (“continuo com a maior das dúvidas que o país queira realmente mudar estruturalmente qualquer coisa de importante”)».

É um parágrafo que revela por inteiro o estado de coisas do presente e do futuro do país: ao fim de oito anos de hegemonia de esquerda, a figura mais desejada à direita é, ao mesmo tempo, quem tem a perfeita noção de que o país não se modificará uma vírgula, mesmo que mude de caras ou partidos no poder, e que se o tentar, de alguma forma, terá pela frente uma maioria social, mediática e intelectual que o bloqueará automaticamente e o fará regressar rapidamente à casa da partida. Passos Coelho terá, pois, a consciência da impossibilidade objectiva e subjectiva de implementar medidas que alterem as estruturas apodrecidas do Estado e da sociedade, e só esse facto é notável, por ser tão realista, ainda que não necessariamente conformado.

O caminho que a sociedade portuguesa trilhou nas últimas décadas demonstra e explica bem que qualquer alteração profunda, no sentido de uma transformação do país no sentido das melhores economias e sociedades europeias, é impossível. Ora, tanto o PS como o PSD têm responsabilidades quanto a este estado de amorfia, eventualmente até mais o PS, considerada a quantidade de anos governativos que leva no currículo desde 1995, mas como em democracia nenhum partido é ou deve ser mais forte que uma sociedade, será porventura mais certeiro dizer que o PS não é o grande causador do atraso português, mas antes a consequência de uma sociedade que não ambiciona nada mais que a gestão de uma vidinha sem rasgo ou ambição.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.