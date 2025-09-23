A Europa vive dividida entre a vontade de uma unidade política com inúmeras fissuras e os desafios geopolíticos colocados por uma ordem internacional em reconfiguração. Três eventos recentes marcam essa desorientação: a cimeira UE-China de 24 de Julho, a reunião da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) em 31 de Agosto e a parada militar em Pequim no chamado dia de Vitória.

Indecisa quanto à posição a tomar sobre o evoluir da guerra na Ucrânia, a Europa tem dificuldade em encontrar a postura mais ajustada no relacionamento com o gigante chinês.

Durante décadas a Europa olhou para a China como o “bom aluno” do mercado livre canalizando biliões de euros para o seu mercado interno, em ajudas ao investimento, à investigação e desenvolvimento, à promoção do estado de direito. Não percebeu que essa ajuda não tem retribuição e que Pequim olha para os seus interesses no mundo de uma forma fria e muito calculista.

Este país mudou significativamente com o relacionamento bilateral tornando-se profundamente desequilibrado pela significativa assimetria na abertura dos mercados, o défice comercial para com a Europa favorável a Pequim, um controlo político às exportações com subvenções claras às empresas chinesas que operam no mercado europeu. Por isso, a Comissão Van Der Leyen abandonou a habitual postura condescendente e em 2023 adoptou o que designou por uma estratégia de “descrisco”, visando minimizar fragilidades económicas e dependências críticas em sectores como os semicondutores, a inteligência artificial e a biotecnologia. Tem se esforçado, desde então, por criar mecanismos de avaliação do risco e proteção de tecnologias europeias sensíveis, designadamente com potencial uso militar.

Na cimeira de Julho de 2025, a divergência entre os dois parceiros foi notória. Desagrada com o défice comercial de 305 mil milhões de euros e com práticas comerciais consideradas desleais, a União Europeia exigiu a tomada de decisões por Pequim para corrigir os desequilíbrios persistentes. Não parece que Xi Jinping vá de encontro às expectativas europeia, pois a China acredita não precisar da Europa quer no médio, quer no longo prazo.

Na Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin foi evidente a subserviência de Vladimir Putin, Narenda Mondi e os outros líderes do mundo não-ocidental a Xi Jinping. A China assumiu o projecto de liderar um bloco político em oposição ao bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e que inclui a Europa.

A posição de apoio expresso de Pequim à política expansionista da Rússia constitui uma viragem, de enorme significado, na política de neutralidade repetidamente anunciada por Pequim. A China é já o maior comprador de energia da Rússia, o comércio sino-russo disparou e Pequim exporta para a Rússia semicondutores, drones e componentes electrónicos de uso “dual” que Moscovo usa na guerra. A “Parceria Estratégica Abrangente de Coordenação para uma Nova Era” concertada em Maio de 2025 entre os dois poderes pouco difere de uma aliança tradicional como o Pacto do Eixo assinado em 1940 entre a Alemanha, a Itália e o Japão.

No desfile militar de 3 de Setembro, em Tiananmen, onde foi celebrado o fim da Segunda Guerra Mundial, Xi Jinping proclamou que a China está do “lado certo da história” que o país é “um grande país” que a China é “imparável”, criticando duramente o que chamou o “bullying” ocidental. A postura imperial do líder chinês na impressiva parada militar, rodeado de personagens nada recomendáveis como Vladimir Putin e Kim Jong-un, traz-nos à memória os antecendentes da guerra que varreu a Europa mas também o Pacífico com o seu séquito de destruição e morte. Por muito que tenha falado em paz e diálogo internacional o que se viu foi uma demonstração de força de quem procura a hegemomia.