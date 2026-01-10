Na política, e na vida, existem dois tipos de pessoas: aquelas que ficam inconvenientemente paradas à esquerda numa escada rolante e aquelas que estão alerta e sabem estar. E as primeiras enfrentam agora um dilema: vão permanecer paradas, sujeitas a serem atropeladas pelo CHEGA nas próximas legislativas, ou vão ter a coragem de abdicar da sua manifesta virtude e fazer aquilo que tem de ser feito?

Um momento eleitoral, três órgãos de soberania por apurar. Na próxima semana o povo português é chamado às urnas e, aquela que poderia e deveria ser uma eleição unipessoal, para a Presidência da República, poderá conduzir a mais um capítulo de instabilidade política a curto prazo, onde André Ventura poderá sentir-se legitimado a arrastar o país para a lama, caso tenha um resultado expressivo na segunda volta das presidenciais.

E esse sonho, que há uns anos parecia estar circunscrito à cabeça de Ventura e de um punhado de aficionados do partido, está agora longe de ser só fértil ficção. Primeiro, porque as várias sondagens o têm vindo a colocar, de forma destacada, no pelotão da frente – o que, por si só, já não é bom sinal tendo em conta a forma recorrente como tendem a subestimar a sua expressão eleitoral. Segundo, porque indo André Ventura à segunda volta, e tendo este um resultado superior à AD das últimas legislativas, este não hesitará em fazer uma leitura nacional e agir em conformidade para minar o atual equilíbrio de forças no parlamento – e consequentemente do país.

Mas os cautelosos otimistas perguntarão: não será demasiado dramático achar que na segunda volta André Ventura consegue chegar perto, ou até superar, os 31,2% que a AD obteve nas legislativas, tendo em conta que o CHEGA “só” se ficou pelos 22,8%? A resposta é sim, se só olharmos para os prognósticos da primeira volta.

Mas antes de mais, não é de somenos relevância ressalvar o óbvio: sim, é de senso comum que as sondagens representam apenas um instrumento de análise de tendências, que devem ser enquadradas dentro das quatro linhas do tempo e do espaço em que ocorrem e que devem ser um objeto de estudo teórico, empírico e não factual. Dito isto, e na falta de um brinquedo melhor, é possível apontar pelo menos duas tendências que se destacam na última sondagem (à data) que colocou frente a frente os vários candidatos na segunda volta.

Na sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP/Público/Antena1, realizada no início de dezembro, a primeira tendência é evidente: no cenário mais otimista, e se analisarmos o limite mínimo das margens de erro (não distribuindo os indecisos), independentemente contra quem André Ventura vá à segunda volta, este extravasará sempre o seu resultado das legislativas. Mas, reitero, este é o cenário mais otimista.

A segunda tendência parece também óbvia: quanto mais afastado ideologicamente estiver o candidato que vai fazer frente ao líder do CHEGA, mais André Ventura crescerá. Gouveia e Melo, o candidato “antissistema” e que tem um pé à esquerda e outro à direita é o que permite crescer menos, “só” conseguindo chegar aos 25%. Marques Mendes, que com ele agrega o eleitorado à direita mais conservador, permite-lhe chegar à casa dos 26%. E, por fim (porque Cotrim Figueiredo não foi incluído na sondagem), Seguro é aquele que permite a Ventura ter uma vitória mais folgada: chegando aos 29%.

E estes até podiam ser (mas não são) os resultados mais pessimistas. Tendo em conta as margens de erro podemos ainda ir mais longe: não distribuindo os indecisos, e com uma margem de erro máxima de 2,8%, Ventura, caso Seguro passe à segunda volta, poderia ainda chegar perto dos 31%. Mas mais: caso distribuíssemos os votos dos indecisos de forma equitativa (é uma extrapolação, mas é também uma leitura válida), André Ventura podia mesmo chegar a ultrapassar a percentagem da AD nas últimas eleições: podendo ir até aos 34%. E isto, mais uma vez, é não contando com o fator surpresa com que temos vindo a ser brindados em todas as eleições onde Ventura é protagonista: as sondagens subestimarem a sua real expressão eleitoral.

António Costa repetiu, durante a campanha de 2022, que só o voto útil no PS garantiria estabilidade e afastaria a extrema-direita do poder. Hoje, quatro anos depois, se essa convicção se mantiver, talvez fosse intelectualmente honesto reconhecer o óbvio: não há voto mais útil para André Ventura do que um voto em António José Seguro.