Uma das primeiras coisas que se aprendem quando o Poker começa a fazer parte dos nossos interesses é que se trata de um jogo de pessoas e não de cartas. Se o meu caro leitor, eventual jogador iniciado, desconhece esta faceta de tão extraordinário desafio, será – temo – aquilo que os profissionais designarão como um fish: alguém que eles adoram ter nas mesas dadas as suas inexperiência e inabilidade, dada a sua falta de estratégia. E, rezam as lendas, se não descobrir ao fim de algumas jogadas quem detém o título, então é o caro leitor a vítima dos tubarões. O que queremos dizer, apoiados por obras célebres como Tournament Poker, The Theory of Poker e Hold ‘em Poker for Advanced Players, só para referir algumas, é que a leitura dos adversários, ou seja, a dedução das suas fraquezas, tiques e maneirismos, e no seguimento, a indução da força das suas mãos, são os fatores decisivos quando se trata de separar os fortes dos fracos, isto é, de vencer torneios ou de ganhar dinheiro.

Muito mais do que simples intuição ou simples sorte (que também têm lugar, sem dúvida), a matemática das probabilidades é determinante. Arriscar ou não arriscar, ou melhor, ir a jogo ou não ir a jogo (to fold) e o tamanho da aposta correspondem a mais das vezes a um sistema que, apoiado e a partir das fugas de informação dos oponentes, irá convencer-nos como jogar a nossa mão.

Trapacear os outros jogadores, emitindo sinais contraditórios ou falsos, fazer o famoso bluff, para levá-los ao engano e à má jogada, faz parte intrínseca do meio. Algo do género se passará na cabeça de um jogador experiente: eu sei que tu sabes que eu sei que tu sabes que… com várias camadas e cambiantes. Até ao mas tu não sabes que…

Para o nosso introito fazer sentido e coordenar-se com o título do presente artigo, é necessário imaginar Trump sentado a uma mesa de Poker. O seu modus operandi quando entra em negociações, em modo conflituoso ou de ataque, seja a Faixa de Gaza, seja a Gronelândia ou o Canadá, ou até o Irão, é similar a um Poker player. Confundir a audiência, dizer e desdizer-se continuamente, fazer o tal bluff exigindo o mundo para momentos ou dias depois pedir ou implementar o mínimo, são estratégias usadas quando temos fichas no pot. (You don’t have the cards right now, atirou a Zelenskyy na Sala Oval).

A arte da guerra de Trump parece ser decalcada do mais famoso jogo de cartas. Medir e avaliar o adversário, a sua postura, personalidade e pontos fortes e fracos, expor as suas debilidades e abafar as suas qualidades, enquanto confunde e inclusivamente instala o caos discursivo, são estratégias e táticas de Poker. À mesa de negociações ou por telefone, ou à frente das câmaras, os seus discursos e afirmações aparentemente desfasados da realidade e muitas vezes ofensivos merecem uma maior atenção da parte de políticos, analistas e comentadores, e não devem ser descartados como simplórios disparates ou meros devaneios narcisistas.

Ainda é cedo para afirmar se Trump irá vencer o torneio ou se, sequer, irá chegar à final table; tem fichas na mão, e em número suficiente para desestabilizar uma Europa adormecida e atormentar novos e velhos inimigos. Este naipe de líder e de liderança representa dificuldades específicas num mundo cada vez mais específico e diverso do das últimas décadas. Também nos parece inegável que, exceção feita a modos de manuseamento do poder, a nova inclinação geoestratégica dos EUA tem vindo a vincar-se nos últimos mandatos.

Desconhecemos se o presidente norte-americano aprecia ou costuma jogar um par de mãos. O que salientamos é a coincidência de posturas e de técnicas. Em vez da recorrente diminuição da personagem e dos seus dislates tentamos oferecer uma perspetiva construtiva da sua forma de pensar e de agir. Com isto não pretendemos diminuir ou fazer esquecer os seus defeitos e a sua prepotência. Queremos sim, salientar uma aproximação à sua conduta, que, para os seus detratores, confiámos, poderá ser útil no sentido de neutralizá-la com sucesso – ou, no mínimo, de compreendê-la.