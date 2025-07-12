À hora em que escrevo estas linhas, já há um punhado de informações acerca do comportamento de Sócrates no julgamento da Operação Marquês. Diz quem o conhece que este behavior não causa estranheza. Estranheza também não causará o facto de o réu não se declarar culpado, o que nos convoca para a previsão, que em caso de condenação, também não aceitará o veredito. Sócrates para o próprio Sócrates, pelo menos nas vias pública e publicada, será sempre inocente e vítima de uma cabala com contornos semi-rocambolescos. A via para a Presidência da República estava aberta e o caminho, que se sempre faz caminhando, estaria dispensado: apenas uma suave e piedosa peregrinação e não um desafio com obstáculos e rivais – o ex-primeiro ministro preparava-se para ser um dia ex-presidente da República.

Se recuássemos dois mil e quatrocentos anos, ao ano de 339, veríamos um outro Sócrates enfrentar também um julgamento. A sua postura, contudo, estava nos antípodas do atual. A preocupação do ateniense era salvaguardar a verdade acima de tudo e de todos – se necessário fosse, até à sua própria custa. Comportando-se respeitosa e ordeiramente durante todo o processo – é Platão quem nos conta -, ouviu as acusações (recusar os deuses da cidade, idolatrar novos deuses e corromper a juventude) e refutou-as uma a uma com delicadeza, mas com firmeza – como era, aliás, seu timbre. Perante escolhas como o arrependimento – mas arrepender-se de quê?! – ou recorrer a falsidades para mais facilmente se ilibar, ou a fugir para evitar cumprir a pena (como chegaram a propor alguns discípulos), ao invés, tranquilamente acataria a deliberação. Os acusadores tentavam com o julgamento livrar-se da sua inoportunidade e persistência quotidianas: parecia que o filósofo se entretinha aferradamente a questionar, a argumentar e a encontrar objeções aos encantadores de serpentes da cidade. Sócrates era uma mosca que picava a pele e não largava o sujeito, quer a temperatura estivesse tórrida quer estivesse amena. Ou seja, para os profissionais do ensino da retórica (sofistas) e para os demagogos (políticos), era uma figura a abater.

Para quem toda a vida havia pregado a descoberta e a defesa da verdade, mas acima de tudo, para quem havia protegido sempre o paradigma da lei, uma vez considerado culpado pelo tribunal, aceitaria com natural temperança a sua sentença. Sendo obrigado pelos juízes a optar entre o exílio e a morte, conscientemente tomou o destino em mãos de pôr termo à sua vida. Tendo nascido e vivido toda a vida na cidade-estado, agindo sempre em sua defesa e dos seus cidadãos, estar longe do solo pátrio seria a maior das injustiças e das ofensas – escolheria a mais extrema das opções: iria beber o cálice de cicuta.

A famosa pintura de David, precisamente chamada A Morte de Sócrates, representa o momento em que o condenado se prepara para ingerir o veneno. Os discípulos choram e gritam, inconsoláveis, contraponto à determinação sóbria e racional do mestre que, de dedo em riste, apontado para o céu, local simbólico do plano das ideias (platónico), residência eterna da Verdade, com a mão direita recebe carinhosamente o cálice com o veneno. O seu corpo de 70 anos, semidespido, glabro e musculado, o seu rosto, belo e anguloso, assim retratados unicamente para efeitos cénicos, oferece um impacto ainda maior à cena – contudo, a meu ver, não repõe toda a justeza e beleza ao episódio: sabemos que Sócrates era fisicamente asqueroso, o que contrastava, fazendo-a sobressair ainda mais, com a beleza da sua filosofia. O pintor neoclássico, porém, adepto fervoroso da Revolução Francesa, pretendia uma alegoria à injustiça do Antigo Regime: Sócrates, a voz e o corpo da Razão iluminada, sacrificando-se em prol dos seus ideais, nada teme. Prefigura Danton e Robespierre, futuros cordeiros no altar da Revolução.

O nosso Sócrates, o Sócrates português, não é – nunca foi – um revolucionário: falta-lhe o ideal, a coragem e, talvez, o desespero. Para grande parte dos nacionais, arrivista assenta-lhe proporcionalmente melhor. A sua única preocupação parece residir em salvar a pele, ou, na pior das hipóteses, salvar a face. Não se preocupa em dignificar as instituições, nomeadamente os tribunais, as leis e a Constituição, o Estado de Direito – nem os portugueses. Já percebemos que jamais assumirá qualquer culpa e, provavelmente, levará até à tumba a sua versão da história (com uma autobiografia no entretanto). Sabemos, no entanto, duas coisas: que o estado da arte não é mesmo do da Grécia Antiga; sabemos igualmente que os personagens, embora em polos diametralmente opostos, são ambos vítimas, afinal, do seu próprio sucesso.