“Lamentavelmente [Portugal] não satisfez o nosso pedido [de transmissão do caso Manuel Vicente], alegando que não confia na justiça angolana. Nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos esse tipo de tratamento (…).”

João Lourenço, Presidente da República de Angola, 8 de janeiro de 2018

1 Vamos começar pelo início, para que não subsista qualquer equívoco: os autos do processo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal que envolvem Manuel Vicente não deviam ter sido transmitidos a Angola e só o foram após uma vergonhosa pressão política ao vivo, a cores e em alta definição do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro António Costa sobre o poder judicial — que cederam de forma pouco consentânea com o estatuto de líderes de um país da União Europeia à chantagem diplomática e económica do Presidente João Lourenço.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Facebook (@factoserigor e @luis.rosa.7393), Twitter (@luisrosanews) e Instagram (@luis.rosa.7393)