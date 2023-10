Como se passa da boa educação e da obediência repressivas de antigamente – que faziam com que a autoridade dos pais fosse indiscutível e inegociável, e o respeito e o medo se confundissem – à boa educação, livre e serena, duma criança, sem que se fique atolado numa atmosfera de “criança-reizinho”, onde “tudo” se explique e “tudo” se permita, e onde os ritmos, as exigências e as agendas dos filhos prevaleçam sempre sobre os pais? Como se trazem regras e limites à educação de uma criança sem que, com isso, se espartilhe a sua autonomia e a sua espontaneidade e, ao mesmo tempo, sem que se resvale para a incapacidade de exercer a autoridade, que esgota, desampara e “desarma” muitos pais? Como se faz para que as crianças sejam vivas sem que tornem irrequietas e agitadas; sejam “cabeças no ar” mas, também, atentas; sejam “rabinas” sem que se tornem insolentes; sejam astutas sem que se tornem “abelhudas”; e reclamem sem deixarem de ser pacientes? Como se “controla” um filho sem o privar da liberdade? Como é que se mima sem que se “estrague”? Como é que se respeita e admira sem que isso o envaideça?

Será negociando que se educa? Será trocando gestos por recompensas que se cresce? Será que seduzindo que nos damos ao respeito? Será que é levando-as ao engano que elas se educam para a verdade? Será que “mandando” nos pais as crianças se sentem protegidas por eles? E será que não tendo barreiras que elas ficam mais seguras?

A boa educação não se opõe à felicidade das crianças. Porque o “não!” não é traumatismo. E contrariá-las não aprisiona os pais à culpa. E repreendê-las não as torna crianças frágeis ou quebráveis. Por isso mesmo, é urgente que reabilitemos a boa educação. Com esta ressalva: há sempre “bocadinhos” de uma criança que são “mal educados”. Mas crianças um bocadinho “mal educadas” não são a prova de que tenham maus pais!

