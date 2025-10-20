Se eu fosse deputado será que votava a favor do projecto de lei do Chega sobre as burqas (um termo que nunca é usado no texto)? Sim, votava.

Se estivesse no Parlamento será que subscreveria a argumentação usada na aprovação da lei? Não, não subscreveria.

Mais: procuraria explicar porque é que penso que, neste caso, limitar uma liberdade individual (andar com a cara tapada) é uma forma de defender as nossas liberdades.

Primeiro que tudo, para evitar equívocos: de que falamos quando falamos de burqas? Se seguirmos a etimologia do termo à letra, falamos apenas do véu que cobre todo o corpo, cabeça incluída, e que nem sequer abre uma fresta para os olhos, antes os esconde por detrás de uma rede. É o tipo de véu islâmico mais comum em países como o Afeganistão. O outro véu que também cobre o rosto, o niqab, deixa um espaço para os olhos e é mais comum nos países da península arábica, sobretudo na Arábia Saudita. Há mais véus islâmicos, como aquele mais comum que cobre apenas a cabeça e o pescoço, o hijab, e uma versão mais dura, que cobre todo o corpo mas deixa o rosto à vista, o chador.

Há mais variantes, mas estas são as mais importantes e comuns, sendo que aquelas que serão abrangidas pela legislação agora aprovada são apenas a burqa e o niqab. Ou seja, a maioria das mulheres muçulmanas que cumprem a regra de cobrir o cabelo não serão afectadas pela lei, sendo que muitas muçulmanas já não se sentem coagidas ao cumprimento desta regra.

O que nos remete para outro tema: esconder a cara atrás de um véu é ou não um preceito islâmico? A resposta, pelo que pude apurar, é que não é. O Corão nunca fala em burqas e tudo o que refere nesta matéria é o dever de modéstia, prescrito nos versos 24:31 e 33:59, onde se refere que as mulheres devem lançar seus véus (khimar) sobre o peito e “cobrir-se” para protecção e modéstia. Só isso, mais nada.

Não sou teólogo, mas arriscaria sugerir que nestas passagens do Corão nem haverá grande novidade face às tradições anteriores, designadamente no que respeita à subalternização da mulher. Também Paulo, na sua Carta aos Coríntios, refere que “a mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua cabeça”, uma passagem que surge logo a seguir à ideia de que “de todo o homem a cabeça é Cristo; que a cabeça de uma mulher é o homem; que a cabeça de Cristo é Deus”, uma passagem que Frederico Lourenço, na tradução da Bíblia que estou a citar, refere como um sinal, difícil de desmentir, de subalternização da mulher. De resto recordo-me bem de, na minha infância e adolescência, a regra serem as mulheres cobrirem-se quando entravam numa Igreja.

Mas independentemente daquilo que possamos debater – e é um debate interessante – sobre o tratamento das mulheres nas diferentes religiões, há duas coisas que parecem indiscutíveis: a primeira é que o uso de vestes que tapam o rosto não pode ser considerado um “mandamento religioso” universal no mundo muçulmano, bem pelo contrário, sendo antes um traço cultural associado a algumas derivações mais extremistas; a segunda é que, tratando-se de um traço cultural, tem, por assim dizer, uma menor sacralidade no confronto com a lei da terra onde os muçulmanos escolherem viver.

A meu ver este é o ponto central: se a obrigatoriedade do uso da burqa ou do niqab não decorre dos escritos do Profeta, antes deriva de uma tradição cultural geograficamente localizada, será que devemos proteger essa “liberdade” como sendo uma decorrência da liberdade religiosa, ou antes enquadrá-la no equilíbrio entre aquilo que são as nossas tradições e valores e aquilo que podemos aceitar como sendo valores alheios? Antes de responder a esta questão, deixem-me só deixar uma nota sobre o que pode ser a relevância do tema.

Primeiro que tudo temos de ter em consideração o peso dos muçulmanos nas nossas comunidades – e aqui falo de comunidades locais, do país como um conjunto e ainda da Europa. E depois perceber o significado da sua presença crescente entre nós.

Segundo dados, já com alguns anos, do Pew Research Center, em 2017 os muçulmanos já representavam 8,8% da população da França, 6,3% da do Reino Unido e 6,1% da da Alemanha. De acordo com vários cenários de evolução (que suspeito pecarem por excessiva prudência face ao já verificado), essa percentagem poderia triplicar até 2050, altura em que países como a Suécia podiam chegar aos 30% de muçulmanos, a Alemanha aos 20%. Para esta evolução concorrem quer dinâmicas migratórias, quer dinâmicas demográficas, sendo que já sabemos que nem umas nem outras são fáceis de inverter.

Esta evolução acontece ao mesmo tempo que uma parte crescente da população europeia se define a si própria como não tendo nenhuma religião (no Reino Unido, que tem estatísticas oficiais, essa parte da população passou de 25,2% para 37,2% entre 2011 e 2021) e entre a população muçulmana cresce o número dos que se definem prioritariamente como seguidores do Islão e só depois como britânicos. Mais: nesse mesmo Reino Unido há um claro contraste entre a capacidade de integração dos que chegam vindos de países de culturas cristãs ou hinduístas, por exemplo, e aqueles que vêm de países muçulmanos – o escândalo dos “grooming gangs” é disso um bom exemplo.

Na Europa, depois do 11 de Setembro e da atenção que passou a ser dada quer aos extremismo islâmico, quer às realidades de países como a Arábia Saudita e o Afeganistão dos talibã, começaram a adoptar-se leis que, de uma forma ou outra, limitavam ou mesmo proibiam o uso de burqas ou de véus que cubram completamente as cabeças nos espaços públicos. Neste momento há leis dessas em vigor em países como a França, a Bélgica, a Áustria, a Suíça, a Dinamarca, alguns estados da Alemanha e regiões de Espanha, só para citar alguns exemplos. A tendência é para que o número de países onde essa proibição está em vigor aumente, sendo que mesmo em países muçulmanos como o Egipto ou Marrocos isso já foi também discutido — o que reforça ideia de que não estamos a falar de um mandamento corânico.

No entanto, quando este movimento legislativo começou, e julgo ter começado pela França com uma proposta de lei de 2004 que proibia os designados “símbolos religiosos ostentatórios” nas escolas e outros edifícios públicos, ainda eram bem evidentes as diferenças entre vários modelos de integração do imigrantes de outras culturas, com o Reino Unido a preferir, por exemplo, dar imediato direito de voto aos imigrantes que chegassem de qualquer país da Commonwealth e a permitir que mesmo as suas mulheres-polícia usassem o véu islâmico em serviço, e a França a seguir um caminho quase diametralmente oposto. Escrevi na altura sobre esse tema e as minhas convicções liberais levaram-me a defender que o laicismo agressivo da França me parecia iliberal e limitador da liberdade individual, em particular da liberdade de religião. Não o fazia por ter ilusões multiculturalistas, antes por querer acreditar que a integração se faria no quadro das nossas leis e dos nossos costumes, no fundo do quadro cultural do Ocidente. Tenho hoje de reconhecer que esse meu desejo correspondia a um outro tipo de ilusão.

É neste quadro que acho positiva a aprovação da lei proposta pelo Chega, mesmo que ela deva ser aperfeiçoada na especialidade. Não concordo é com muito do que foi dito para a defender – e muito menos com o que foi argumentado para a atacar.

Por exemplo: a lei não se destina a proteger as mulheres, pois haverá mulheres que usam esses véus completos por sincera convicção religiosa e eu entendo que nada tenho a ver com isso; a lei também de pouco servirá para garantir a segurança dos cidadãos, pois a quase totalidade dos atentados terroristas dos últimos anos não necessitaram de burqas ou niqabs como disfarces; também não faz sentido levar ao limite o argumento do respeito por tradições religiosas, pois há outras tradições religiosas/culturais que proibimos em Portugal, e proibimos muito bem, como a poligamia ou a excisão feminina.

O meu ponto é outro – o meu ponto é que se queremos viver em harmonia como uma comunidade democrática temos de fazê-lo de acordo com um quadro de valores que deriva das nossas tradições – sendo que as tradições evoluem –, tradições essas que devem inspirar o nosso quadro legal. Essas tradições derivam, como Tom Holland explica magistralmente em Domínio – Como o Cristianismo transformou o pensamento Ocidental, das nossas raízes cristãs, pelo que nas nossas sociedades modernas mesmo os ateus não escapam a uma matriz cultural que se desenvolveu a partir da antiguidade clássica, passa por Roma e Jerusalém e é diferente da matriz cultural chinesa, ou da hinduísta, ou da muçulmana.

Se queremos integração, se desejamos que os que chegam a Portugal possam um dia ser realmente portugueses, então não devemos fazê-lo abdicando da nossa identidade, antes exigindo aos que chegam que a respeitem. Ora não me parece difícil de compreender que o uso da burqa e da nikab revela exactamente a vontade de nos impor outras referências morais, sendo no fundo uma forma de resistir à integração.

Temos uma matriz cultural, a que herdámos daquilo a que chamamos a “tradição Ocidental”, aquela que temos de defender e preservar, a mesma que consagra a tolerância e a que mais respeita as liberdades individuais, e é precisamente contra ela que se erguem os que, à esquerda, hoje são capazes de bater no peito em nome da “liberdade religiosa” e amanhã mostrarem-se disponíveis para todos os ataques a essa mesma liberdade, sobretudo se estivermos a falar de cristianismo e da Igreja de Roma. Muitos daqueles deputados que votaram contra o banimento de véus integrais no espaço público não estão a defender uma minoria muçulmana, estão a procurar minar os alicerces culturais das nossas sociedades abertas e democráticas. O seu inimigo é sempre o mesmo, estejam eles sentados no Parlamento, num barco a caminho de Gaza ou fingindo combater as alterações climáticas – o seu inimigo é o nosso modo de vida, o liberalismo e, claro está, o capitalismo.

Também por isso não deixa de ser curioso que quem diz que leu Marx prefira símbolos feudais como os véus islâmicos a leis “capitalistas”, mas é o que temos.

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