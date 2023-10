Num artigo de opinião publicado recentemente num jornal regional, a autora falava de teatro e música e, entre outras coisas, abordava a questão do desconforto das cadeiras da plateia do lugar onde teve uma experiência de fruição artística. Falava do contraste entre a excelência artística do espetáculo e o “desconforto oferecido” ao espetador.

Assaltaram-me, nos dias seguintes, uma série de divagações.

Primeiro, divaguei sobre o desconforto do espetador.

Lembrei-me, imediatamente, do teatro que Wagner construiu, para lá apresentar as suas óperas: O Bayreuther Festspielhaus, na Baviera. Um edifício austero, cujo objetivo era valorizar as obras lá apresentadas e, por isso, era praticamente desprovido de ornamentos decorativos. Conta-se que Wagner fez questão de colocar na plateia cadeiras suficientemente desconfortáveis para que o espetador não tivesse ocasião de adormecer e, pelo contrário, aplicasse nele uma certa inquietação física que o mantivesse atento à ópera. Ele pensava que o importante era o objeto artístico e não o bem-estar corporal do espetador. Pelo que vou observando, Wagner viveria ainda nessa luta, um século e meio depois.

E, por isso, surge-me esta questão: Para que vai um espetador ao teatro ou a um concerto? Para matar o tempo e se entreter enquanto está confortavelmente instalado numa poltrona que lhe confere o aconchego do sofá da sua sala de estar?

Wagner achava que não. E eu partilho essa opinião. Se o espetador vai a uma sala de espetáculos para se sentir “confortável”, será meio caminho andado para que pouco a pouco queira que lhe apresentem aquilo que o faz sentir “confortável” também intelectualmente. Vai cair na tentação de não querer sair da sua zona de “conforto” e que não lhe perturbem a sua ordem pré-estabelecida. Isto é a antítese da obra de arte, que pretende mexer com os sentimentos e com as ideias e fazer o espetador saltar da cadeira! Ou levantar-se de indignação!

Depois, divaguei acerca do conforto do artista.

Neste caso em concreto, as cadeiras de que se falava no artigo são cadeiras de orquestra. Cadeiras desenhadas e concebidas para os músicos de uma orquestra, que cumprem todas as normas de segurança e são amplamente usadas em vários teatros e eventos da Europa. Cadeiras onde um músico poderá ter de ficar sentado mais de uma hora de espetáculo, e muitas mais de ensaios.

Apesar de, do meu ponto de vista, estas cadeiras não serem assim tão desconfortáveis, (mas isso talvez seja a minha costela de artista a falar, que já está calejada!), esta opinião – que deve ser tida em conta e que merece uma análise mais profunda – reflete, talvez, um parâmetro de exigência abrangente e atual da nossa sociedade. É o reflexo de uma ordem maioritariamente aceite (e quase inconsciente) em que, para o artista, “qualquer coisa serve.”

Parece ser sim. Pelo menos na realidade deste país e para falar do que melhor conheço. Falo de um país onde se inauguram teatros com todo o conforto para o espetador e condições precárias para quem lá trabalha; com foyers cheios de ostentação, mas sem camarins com espaço e condições mínimas para os atores; teatros com aquecimento central, mas onde atores e técnicos têm de trabalhar ao frio em dias de ensaios, porque o aquecimento só se liga quando há público.

A sala de ensaio do artista pode não ter o conforto da sala de estar daquele que, com os seus auriculares de última geração, ouve a sua música. O artista pode ter passado frio na gravação, mas isso parece ser indiferente para quem ouve.

E este músico pode estar neste momento sem local para ensaiar ou gravar ou para guardar o seu equipamento.

A verdade é que o músico ou artista parece ter de se manifestar na rua para que o seu valor cultural e a sua importância na sociedade sejam respeitados. Apesar de, por vezes, ter de trabalhar num lugar que pode até ser perigoso.

Mas é este o país que temos. Um país em que a cadeira do artista é sempre pior que a do espetador!