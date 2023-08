Estimado Senhor,

Muito agradeço o seu interesse na CMAG e a sua vontade de contribuir para o seu melhoramento.

Na verdade, e apesar do que de momento a CMAG possa aparentar, tenho de discordar de si. Não está em clara decadência. Pelo contrário, nunca esteve tão activa. Compreendo que não tenha termo de comparação, uma vez que só a conheceu agora. Mas deixe-me que o contextualize.

Há poucos anos, a CMAG sofreu obras de ampliação e renovação. E, embora não tenham sido ainda tão profundas como desejamos, conseguimos importantes actualizações, como a sua ampliação, renovação e modernização das reservas, e percursos inclusivos. Há, naturalmente, muito por fazer ainda. Além da iluminação deficiente (algo de que, infelizmente, quase todos os espaços culturais padecem, dados os altíssimos custos desses equipamentos especializados), há várias outras urgências, entre as quais, e não menor em termos de comunicação, a inexistência de wifi. Essa inexistência tem obstaculizado a efectivação de um contrato com uma empresa portuguesa que nos irá permitir comunicar conteúdos, de forma mais democrática e inclusiva. Entretanto, estamos a trabalhar nesses conteúdos, já que nada se comunica sem essa base criteriosamente realizada.

Para tanto, estabelecemos o ano passado (primeiro ano quase normal, após as obras de renovação da CMAG, que a mantiveram fechada, e os dois anos de pandemia, durante os quais não apenas fechámos todos durante um período total de 6 meses, nesse dois anos, como em consequência disso, por ausência de bilhética, e porque o público também demorou a voltar aos museus, também perdemos a maioria dos nossos escassos recursos financeiros), parcerias científicas com várias universidades, no sentido não apenas de conseguirmos investigação qualificada sobre Anastácio Gonçalves, em mais perspectivas do que a obra já existente e que está à venda na loja da CMAG, como também sobre a Casa, o seu arquitecto, a sua história em sentido mais lato, e a sua inserção urbana.

Tudo isto leva tempo, e exige recursos humanos e financeiros que nós não temos, e por isso mesmo estabelecemos parcerias, para os aprofundar e diversificar, garantindo cientificidade.

Naturalmente, existirá um caminho “do meio”; algo que, ao contrário do que estranhamente lhe foi comunicado, estamos a fazer. E, nesse sentido, e embora não queiramos de facto perturbar a visita à Casa com um excesso de tabelas identificadoras, há, sem dúvida, a maior pertinência na criação de uma selecção de tabelas para obras escolhidas, entre as quais o Brughel, para nomear apenas um.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ou seja: estamos a reformular toda a sinaléctica, incluindo tabelas e folhas de sala (retiradas durante os tempos do Covid e em reformulação de conteúdos de actualização da investigação) e o próprio roteiro da Casa. Daí algumas obras (e não todas) estarem neste momento sem tabela.

No que a este diz respeito, e dado também o exponencial interesse que algumas das nossas obras, em particular de pintura portuguesa e de porcelana, têm tido da parte de museus nacionais e internacionais, tem havido uma grande circulação de obras, o que obriga também à renovação do circuito expositivo interno e, necessariamente, à reformulação de tabelas, folhas de sala, e mais informação ao público.

Já agora, aproveito para apontar alguns outros aspectos práticos que, com frequência, são esquecidos por quem nos aborda, com a generosa perspectiva de contribuir para a nossa mais eficiente e tão necessária comunicação.

Cada folha folheto, cartaz, folha de sala, catálogo, livro – até as redes sociais, à sua maneira – , enfim, cada momento de comunicação, antes de chegar ao público carece de:

investigação redacção, edição, revisão tradução design gráfico impressão (esta não para o mundo digital, claro está)

Todas estas etapas exigem profissionais de que os museus, regra geral, não dispõem (como tradutores, designers, e até gabinetes de comunicação). Isso significa que somos obrigados a contratar, com todas as limitações processuais e financeiras que isso implica. Por isso, com demasiada frequência, aquilo que deveria ser rápido arrasta-se no tempo, com grande frustração de todos, a começar por nós, que acabamos por ser percepcionados como preguiçosos, algo que está, na realidade, a anos luz de tudo o que damos às casas em que trabalhamos.

Espero tê-lo deixado mais elucidado e, sobretudo, com vontade de regressar em breve.

Cordialmente,

Emília Ferreira

* Este artigo reproduz a mensagem enviada pela Diretora da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, no dia 14 de Julho, a Baltazar Antunes no seguimento das críticas que este havia ao funcionamento daquela instituição. Baltazar Antunes é autor do artigo de opinião «Casa Museu da Preguiça» publicado recentemente no Observador.