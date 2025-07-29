O esquerdismo português, com a lucidez que o caracteriza, está convencido que comprou a galinha dos ovos de ouro. Já desistiu do proletariado e do ataque ao patronato. Agora só quer saber das «vítimas» e dos correspondentes carrascos. A favor daquelas já não reivindica melhores salários nem mais auspiciosas condições de trabalho. Nada disso; tudo isso está ultrapassado. O que quer agora são «direitos», cada vez mais «direitos», a favor das vítimas da «opressão» que, obviamente, detecta em toda a parte, e compensações pelas agressões e ofensas que lhes foram causadas. Há cada vez mais oprimidos e descortina-os até em sítios onde nunca se pensou que eles pudessem estar. Mas lá estão, coitados, a reclamar compaixão e direitos, muitos e diferentes direitos, direitinhos e direitões a ponto de a noção universal de direitos fundamentais ser desfigurada.

A questão é muito simples. Para o esquerdismo tudo se pensa a partir de conceitos abstractos em que a realidade tem de encaixar à força. O ocidente racionalista, cristão e moderno é uma vasta estrutura de opressão que tem de ser denunciada e desconstruída. Quem tem autoridade para isso são os pobres dos oprimidos que ele gerou e que se sentem vitimizados. Daí o culto da revolta, da insubmissão e outras emoções fáceis.

Não passa pela cabeça daqueles bestuntos que as realidades históricas não podem ser avaliadas com a grelha que hoje usamos para avaliar a contemporaneidade. Na sua ânsia de corrigir os males do passado ocidental, que tanto os vitimizaram, os oprimidos vão querer avaliar a política de centralização do poder real em D. João II e em D. Manuel I com os olhos dos eleitores de hoje e execrar a monarquia absoluta joanina em nome da democracia parlamentar. Não tardará descobrirão, eu sei lá, que a mutilação genital feminina foi a solução que alguns povos colonizados encontraram para sobreviver depois de saqueados pelos brancos. A vitimologia esquerdista baseia-se na irracionalidade emocional e na falsificação da história. É um hino ao fanatismo, à estupidez e à má-fé.

Nós é que no nosso papel de malévolos e egoístas carrascos brancos, racionalistas e modernos não víamos os oprimidos. Mas eles aí estão por toda a parte; são os homens que oprimem as mulheres, os namorados as namoradas, os novos que oprimem os velhos, os filhos da madrugada oprimidos pela guerra colonial, os senhorios os inquilinos, os heterossexuais oprimem os homossexuais, os europeus são os eternos opressores dos povos colonizados, os professores passam a vida a oprimir os alunos e então quando os chumbam, nem se fala, os gentios que oprimem imenso os ciganos, os cultos os incultos, os bonitos fartam-se de oprimir os feios, os bem vestidos os mal vestidos, os saudáveis que oprimem os doentes, os magros os gordos e os abundantes em cabelo os carecas como eu. Sinto-me, aliás, muito excluído desde os meus vinte e poucos anos, altura em que comecei a perder o cabelo e estou muito ressentido com os homens mais novos magríssimos, atléticos e cheios de cabelo. E não se esqueçam; quem escreve em bom português está a oprimir as vítimas que não tiveram acesso a melhor léxico nem leram os clássicos e que, portanto, têm de se bastar com anglicismos colhidos dos comentadores e locutores televisivos para debitar ocas frases resilientes, sem a alavancagem de qualquer disruptiva crispação e cheias de figuras icónicas, de modo a responder a desafios impactantes.

A estratégia política das vítimas é simples. Consiste em criar um sentimento de culpa. Culpa de quem? Pois de ser branco, racionalista e democrata. Só assim é que a vítima fica satisfeita. Para tanto é preciso começar logo desde a infância a incutir nas crianças o desrespeito pela nossa história, pela nossa língua e pela nossa matriz civilizacional racionalista e cristã. As crianças portuguesas têm muito mais a aprender com a rainha Ginga do que com Camões esse macho colonizador apaixonado pela chinesa Dinamene, apesar de ter sido ela Ginga uma notória vendedora de escravos oriundos das tribos africanas que submeteu no século XVII. Mas que importa isso? O que importa é canonizá-la e achincalhar os portugueses.

O comunismo soviético quis construir um homem novo baseado no ateísmo substituído pela devoção ao partido e aos seus líderes, quais novos santarrões, e o esquerdismo actual quer construir também um novo homem sem referências civilizacionais ocidentais, antropologicamente desfeiteado e irracionalista porque sem fundamentos para raciocinar e exercer a crítica, pronto a engolir tudo aquilo que a primeira corja de aldrabões esquerdistas lhe servir.

A galinha dos ovos de ouro do esquerdismo actual é o ressentimento. Este é o novo alimento da «luta». O ressentimento é uma emoção inferior própria dos inadaptados e dos frustrados, dizia Nietzsche, e, segundo ele, gerou até religiões e alimentou morais. Os ressentidos atribuem sempre aos outros os seus insucessos porque foram obviamente as primeiras «vítimas» deles. Numa sociedade em que a igualdade de oportunidades é cada vez mais clara e em que a capilaridade social é uma evidência, haverá sempre, apesar disso, muita gente que não está bem consigo própria nem com os outros e que se sente injustiçada e subestimada. A igualdade social sempre estará longe de ser total e o caminho para a igualdade, como já aqui disse, passa necessariamente pela proliferação de novas desigualdades, a despontar em cada esquina. É inevitável. O bom funcionamento da sociedade como um todo requer, aliás, acentuados níveis de desigualdade.

O esquerdismo encontrou o seu cão de fila. Alimentado pelo ressentimento arma-se agora no seu redentor. Já não anda só atrás da desigualdade mas sim da diferença, essa vergonha intolerável que justifica toda a insubmissão. Da defesa da razão passou para a defesa da emoção mais básica. Não se esqueçam daquele cartaz do BE em que figurava uma bonita jovem apelando ao espírito «insubmisso» da populaça. Ser vítima e, se possível, insubmissa, é hoje um papel que se cultiva e que dá bons resultados. A «França Insubmissa» do inacreditável Mélenchon é a prova disso.

Há outro aspecto da questão que é muito sensível. O ressentimento é próprio dos jovens urbanos de classe média que foram criados num ambiente protector e (relativamente) desafogado, arredios ao esforço de aprender para o que contaram com um ensino facilitado, permissivo e minimalizado. Tomam assim os seus caprichos por razão, frequentemente com a concordância dos pais e dos próximos. Gerou-se um tipo humano avesso ao esforço e ao diálogo que o leva a repudiar tudo aquilo que lhe dê trabalho a pensar. É muito mais fácil engolir meia dúzia de ideias feitas absorvidas sem crítica e denunciar e perseguir tudo aquilo que não encaixa facilmente neste pequeno horizonte fácil. Perante a primeira dificuldade logo se arvoram em vítimas e exigem consolo e benefícios. No nosso país abundam. É este o público-alvo do esquerdismo. Para aqueles filhos da pequena burguesia urbana tudo aquilo que não percebem ou sobre que não estão dispostos a pensar é insultuoso e abominável porque exprime dominação e, portanto, em vez de tentarem compreender, armam-se em vítimas. Sim porque a vítima não nasceu em St.º Aleixo da Restauração, nem na Aldeia do Bispo, nem em Abravezes, nem em Vilarinho da Castanheira.

O esquerdismo quer ser agora a catarse dos ressentidos. É este o novo caminho e esta a nova «luta». Até o viril PC já percebeu este filão e não tarda acabará por o adoptar.

Onde os leva o ressentimento? Pouco longe. O ressentimento é uma emoção, não é uma ideologia, Por muito que o esquerdismo o queira transformar em ideologia, com todas as consequências estúpidas daí resultantes, não passa de emoção e isto de querer fazer a revolução social e política com base em emoções não leva a nada. As emoções são volúveis e passageiras. Uma ideologia revolucionária tem de ser sólida.

Claro que o caminho das emoções está cheio de escolhos. Até favorece o inimigo. O capitalismo sempre percebeu que o ressentimento é uma emoção forte que lhe pode dar muito dinheiro a ganhar. Aposta assim no reconhecimento do oprimido mediante o consumo dos produtos comerciais que lhe fornece. O capitalismo fez do oprimido um bom consumidor. O ressentido quer que o reconheçam como tal e que o compensem com privilégios e direitos e o carrasco, por sua vez, não quer que o reconheçam como tal e também alinha no consumo de massas. O capitalismo aí está para os encher de produtos e satisfações que os nivelam e substituem nuns e escondem noutros o reconhecimento do respectivo papel.

O espectáculo do ressentimento a aplacar através do consumo dá lucros. A subtileza é tal que o ressentido/consumidor nem percebe que está a ser manipulado. O capitalismo comercial de hoje aposta na igualdade. Fabrica-a porque é comercialmente vendável e garante lucros. Eliminar a diferença estimula obviamente o consumo de massas. Qualquer diferença é eliminada. Todos andam de sapatos de ténis, se é que ainda se lhes pode chamar assim, e de tshirts iguais coroadas por bonés com pala. O consumo de massas é que acabará por ser a catarse da «vítima» e o instrumento da sua vingança porque precisamente o aproxima do «carrasco». De cada vez que vou ao Chiado, sempre de gravata, olham para mim como se eu fosse um extraterrestre munido de sinais opressores. O capital sabe muito bem como lidar com as emoções negativas do seu público-alvo.

De modo que o esquerdismo anda atrás de uma ilusão. Armado com o ressentimento, esquece que o capital se antecipou e que consegue satisfazer se não todo, pelo menos parte muito apreciável dele avançando com as delícias do consumo de massas. É o que sucede quando se quer substituir como motor da revolução essa classe social bem definida e portadora de interesses próprios e diferenciados como era o proletariado industrial por uma multidão de ressentidos sem estatuto definido na produção, sem ideologia clara e distinta, sem cultura específica e sem projectos políticos próprios que possam ser assumidos por um partido representativo e organizado para a tomada do poder.

O pior para o esquerdismo é que aquele proletariado desapareceu ou está letárgico sem vontade de acordar. Seja como for, já pouco conta politicamente falando. Foi ultrapassado por uma corrente heterogénea que nada tem a ver com ele mas que ainda se lembra dele, que ainda se diz de «esquerda» mas que o não é, só na aparência, porque já não é uma classe social, é uma amálgama, já não é uma ideologia forte, é uma narrativa débil, e os seus intelectuais «orgânicos» já não são filósofos, juristas e economistas mas cada vez mais, psicólogos e até psiquiatras, antropólogos, sexólogos, cultores de ciências humanas e sei lá que mais, suspeito que até ocultas.

O que resta então ao esquerdismo? Um salto em frente ao lado dos ressentidos. Mas o salto é no escuro. Ninguém sabe bem o que está do outro lado. Alguns ressentidos deixarão, entretanto, de o ser, outros convertem-se às delícias do consumo de massas. Ficam os mais radicais mas estes não são de confiança. É que isto de basear a acção política em emoções voláteis em vez de numa ideologia forte e inculcada por catecismos baratos, como o comunismo fazia e faz, é sempre perigoso. E não dá resultados fiáveis a longo prazo.