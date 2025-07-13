Há algumas semanas assisti um evento repleto de significado e simbolismo. Havia celebrados e motivos de celebração. Era um acontecimento público, mas não um daqueles a que se acedesse por interesse ou curiosidade. Quem lá ia tinha um motivo e ninguém o fazia sem convite. Não estranhei assim que aquele magnífico espaço estivesse repleto de figuras, todas notáveis, todas quantas uma esmerada assessoria viu como incontornáveis ou de potencial interesse para o evento em causa.

As salas e os jardins luxuosos eram um oásis no centro de uma Lisboa cosmopolita, irrespirável e suja. Trespassar a entrada era avançar pelo glamour de escadarias trabalhadas como numa versão macro da filigrana portuguesa e os soalhos estavam forrados de alvos mármores. Todo o espaço interior era elegantemente aconchegado por paredes revestidas com entalhes de madeiras exóticas e os jardins eram verdes e refrescantes como devem ser todos os jardins num fim de tarde estival. Passar os muros da propriedade era entrar num espaço envolto por uma “membrana” que, como todas as homónimas, era seletiva nos acessos, mas bem menos escrupulosa no que rejeitava.

À cerimónia assistiu toda uma babel de personalidades de vulto, porém, a presença destes não surgia pela celebração em si, mas por um simbolismo da representação de algo que ali tinha de estar visível. Estavam claramente e atrevo-me a dizer, mais presentes pelo símbolo que pela grandiloquência do cerimonial.

E cada um com o seu símbolo, um símbolo que ostentavam com denodo. Não um símbolo físico como um vulgar dístico na lapela, mas um que se intuía na atitude pós-moderna e performativa de apenas se ser o que os outros veem em nós. Porém, e porque era o símbolo o que a todos movia, alinhavam-se, não por conveniência, amizade ou atração, mas pela “casta” a que pertenciam. Cada um na sua, cada um num patamar que intuíam como “o seu”, um patamar onde a admissão resultava de um discreto assentimento tácito. Não havia regras, normas escritas, ética de circunstância, mas todos sabiam qual o seu lugar.

No topo da hierarquia era possível identificar os símbolos máximos, os que hão de levar para a tumba o título de “Presidente” ou um outro epíteto semelhante. São personalidades em que o símbolo encarnou, em que já não é possível dissociá-lo de um hospedeiro secundário. Passaram o limiar do “humano comum” e seja qualquer que for a circunstância, são e serão sempre “símbolos”, figuras respeitadas e veneradas. Uma veneração que a “corte Felliniana” que deles é simbionte, sobreleva e atribui um valor ritualístico proporcional à reverência do momento. Uma “dízima” pela qual preservam a hierarquia e, por inerência, a sua própria posição.

Neste “bolbo cerimonial” os símbolos máximos têm na camada logo abaixo uma outra de uma “casta” que identificamos com peso cerimonial idêntico, mas que o acumulam com o exercício efetivo do poder. São os ativos, os executivos de topo, aqueles para quem o símbolo há muito se sobrepôs à figura, mas que o acumulam com um poder que gerem e exercem. São, regra geral, figuras de fácil interpretação – o seu principal objetivo e daí o seu desempenho, é preservarem o seu próprio papel – o símbolo como que se protege a si mesmo!

Logo na camada inferior vêm os consultores. Este grupo caracteriza-se por dominar os acontecimentos. Têm poder, mas não o acumulam habitualmente com representação simbólica, nem é garantido que alguma vez a venham a ter. Eles conhecem a história e, por isso, são exímios na antecipação do futuro. São os engenheiros das relações, os que articulam a informação entre passado e futuro e nessa articulação tentam influenciar o presente. Têm em regra uma formação de base, um mestrado numa qualquer área de gestão ou do direito, e não raras vezes atingiram o “background” de um doutoramento, quase sempre numa área económica ou de gestão, mas sempre com um daqueles sufixos anglófilos capaz de nos deixar a babar de inveja. Porém, há muito que deixaram as minudências das consultadorias técnicas, essas ficam para os iniciados. Agora assumem-se como peritos em opiniões. E opinam sobre tudo. Opinam sobre o que mexe, mas também sobre o que está parado, pois como todos sabemos, “parado” é um estado relativo e transitório. Estes são os a quem a vaidade do percurso se sobrepõe à eficiência dos objetivos.

Logo na camada subjacente surgem os símbolos intermédios. Todos aqueles que representam instituições, instituições elas próprias símbolos de si mesmo, mas símbolos menores porque de instituições menores. Esta camada do “bolbo cerimonial” é eventualmente a mais numerosa, mas também a mais benigna. Nela encontramos profissionais sinceros, competentes, gente que sabe que não há sabedoria sem um pouco de estupidez. Eles sabem, mas não fazem disso um drama, desculpam-na.

Ainda dentro deste grupo encontramos habitualmente exemplos típicos do síndrome de Dunning-Kruger. Este subgrupo é constituído por gente incompetente mas que ao desconhecerem a sua própria insuficiência se tornam inimigos poderosos. Esta perigosidade acontece em particular quando alguém lhes aponta um erro, erro que habitualmente sobrelevam quando se convencem que o seu lugar no “jogo de símbolos” é porventura numa qualquer camada superior. Para eles não há limite, não há céu, até porque se há algo que a estupidez não consegue é reconhecer-se a si mesma.

Quem olhar e nesse olhar souber ver, também por lá pode encontrar alguns dos “derrotados” do último ciclo. Recolhidos a um canto, ou circulando de forma circunspecta e comprometida vemos os que perderam poder simbólico de eventos anteriores. A sua presença contrasta com os outros, pois já não carregam qualquer símbolo, apenas a sua própria figura. Tornam visível a efemeridade do poder e a fragilidade de um símbolo que, uma vez perdido, expõe o corpo despido de qualquer aura. É no seu semblante que contrasta o teatro do cerimonial com a realidade da exclusão, e se desenha a verdadeira natureza do cerimonial – uma celebração, não do mérito, mas a coreografia de um superego coletivo.

Despidos do símbolo que vestiram ou ambicionaram, passaram a representar-se exclusivamente a si mesmos, o que, pelo aligeirar do cerimonial lhes deveria restituir uma leveza há muito perdida. Mas não conseguem! O amargo do “amor próprio” perdido pesa bem mais que uma liberdade que readquiriram, mas que não sabem que uso lhe dar.

Com a liberdade de quem se sentia um intruso pude, numa visão mais micro, identificar algumas outras “castas” que habitualmente nos passam despercebidas. Os que operam fora do palco, os que operam os mecanismos, mas longe da linha de visão de observadores menos atentos. São os “Sir Humphrey” dos bastidores, os que têm poder sem responsabilidade direta, os que se dizem sempre detentores de inquestionáveis ordens superiores. E como a imagem e a sua perceção é essencial, por lá encontramos sempre a casta dos comunicadores. São jornalistas, comentadores, “influencers”, relações públicas. São o espelho deformante de uma realidade que não criam, mas que alteram quando moldam a sua perceção.

Estas cerimónias destinam-se a celebrar a serventia pública, aqueles que recolhem para si a responsabilidade de zelar e atender ao bem-estar do homem comum. E o homem comum não estando presente, poderia fazê-lo através de associações que o representassem. Porém, e traindo os seus objetivos, estas corporações funcionam num sistema figurativo próprio, e há muito que se distanciaram de um homem que já não conseguem reconhecer nem compreender. E esse homem, o homem comum, é quem sistematicamente fica ausente. Aquele que em última observação justifica todo aquele luxo e parafernália, aquele por quem toda aquele cerimonial e magnificência decorre, esse, infelizmente, nunca estará presente.

Toda a cerimónia é um desfilar de símbolos e representações, que se articulam como um bolbo com camadas que coexistem, reconhecendo ou adivinhando as adjacentes. Neste bailado do tempo, umas tentam protelar o inevitável, outras, as mais próximas do centro germinativo, aguardam pelo momento em que com a dimensão suficiente e num impulso de crescimento expulsam para a secura da irrelevância tudo quanto lhes limita o crescimento. E desta forma, é por envelhecimento e decapagem que renovam a sociedade.

Assim foi essa reunião, assim decorrem tantas outras cuja descrição do cerimonial ultrapassa em muito o espaço que dispõem. E a que aqui descrevo, não fugiu à regra. Quem ler esta crónica pode imaginar que as salas descritas eram espaçosas o suficiente para conter tantas camadas. Efetivamente não o eram! A minha imaginação sim!