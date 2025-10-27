Estamos a viver uma revolução silenciosa na medicina. Em poucas décadas, passámos de uma abordagem generalista para terapias personalizadas, de diagnósticos tardios para tecnologias capazes de identificar doenças antes de surgirem sintomas, de tratamentos convencionais para soluções que prolongam e melhoram a vida de milhões de pessoas.

Não se trata de uma promessa futura. É uma realidade já presente. Na oncologia, a investigação em genómica permite identificar mutações específicas e adaptar terapêuticas ao perfil molecular de cada doente. Isto significa mais eficácia, menos toxicidade e maior qualidade de vida. Nas doenças respiratórias e imunológicas, os medicamentos biológicos e a medicina de precisão têm permitido melhorar significativamente o controlo da doença e, em alguns casos, atingir a remissão clínica. Na cardiologia, a inovação terapêutica tem demonstrado reduzir significativamente a probabilidade de eventos graves, como enfartes ou acidentes vasculares celebrais, poupando vidas e diminuindo a pressão sobre os serviços hospitalares. Nas doenças raras, a ciência trouxe terapias que, pela primeira vez, oferecem respostas concretas a famílias que antes apenas lidavam com a ausência de soluções.

Mas a inovação não se mede apenas pela eficácia dos tratamentos. Mede-se também pela capacidade de transformar os cuidados em algo mais proativo, integrado e próximo das pessoas e adaptado às necessidades e desafios que a saúde nos coloca. Hoje, a telemedicina aproxima cuidados de quem vive em zonas remotas ou não se pode descolocar ao hospital, a monitorização remota permite que doentes crónicos sejam acompanhados sem sair de casa, e a inteligência artificial começa a apoiar os profissionais de saúde em diagnósticos mais rápidos e precisos. Tudo isto são avanços que reduzem desigualdades, aumentam eficiência e devolvem tempo, talvez o bem mais precioso em saúde.

No entanto, esta revolução levanta uma questão crucial: estamos a conseguir acompanhar o ritmo da ciência?

A verdade é que a inovação avança mais depressa do que a capacidade dos sistemas de saúde para a integrar. As descobertas multiplicam-se, mas os processos de decisão, avaliação e financiamento mantêm-se lentos, burocráticos e, muitas vezes, desajustados. O risco é claro: perdermos a oportunidade de transformar conhecimento em impacto real. Não basta celebrar descobertas em congressos científicos; é necessário garantir que chegam, em tempo útil, às pessoas que delas dependem.

Portugal tem condições únicas para não ficar para trás. Os nossos centros de investigação participam em projetos científicos pioneiros e ensaios clínicos internacionais de grande relevância, oferecendo aos doentes acesso precoce a terapias inovadoras. Temos profissionais de saúde altamente qualificados e investigadores reconhecidos a nível global. Mas precisamos de reforçar esta aposta: acelerar os processos de avaliação de tecnologias em saúde, valorizar a investigação clínica como motor de desenvolvimento, fomentar a colaboração entre setor público e privado e integrar a inovação digital e o conhecimento que é gerado pelos estudos do mundo real, como parte da prática clínica regular. Neste sentido, é com expectativa que aguardamos a anunciada divulgação do esboço de plano estratégico para a Ciência e Inovação e a oportunidade de contribuir para a sua discussão.

Esta é a escolha que temos pela frente: deixar que a velocidade da ciência se perca num sistema incapaz de a acompanhar ou assumir, de forma clara, que transformar a saúde exige coragem política, investimento sustentável e uma visão partilhada com um claro compromisso de longo prazo.

A ciência e a inovação estão a redefinir os cuidados de saúde e por essa via o progresso da Humanidade. A pergunta é: estaremos nós, enquanto sociedade, prontos para transformar este potencial em realidade? O futuro já começou e não vai esperar por nós.