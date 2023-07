Sempre achei desafiador que haja pessoas que vão para muito longe para se reencontrarem. Das que podem fazê-lo, algumas escolhem a Índia ou Katmandu. Outras vão à procura dum glaciar ou de uma longa e inóspita porção de deserto. Outras, duma viagem sem destino e sem fim. De preferência, tornam-se um bocadinho “ermitas”. Habitualmente, procuram estar sós. Em geral, reconciliam-se com o silêncio. Para que, depois, regressem a regozijar-se pela experiência de liberdade que tiveram, assumindo o quanto isso as terá devolvido a si próprias. Atreveram-se a ir à procura da sua vida para bem longe de si! O que é que as fez a concluir que a vida que tinham, lado a lado consigo, as levaria a desencontrarem-se daquilo que são, todos os dias? Porque é que é preciso ir para muito longe procurar o mais perto do perto e para se meditar sobre a vida que se tem? E, se for assim, porque é que o perto de todos os dias nos “afasta” de nós? O que é que nos “impede” de sermos quem somos: no meio da nossa cidade, com as nossas rotinas e as nossas pessoas? Onde é que fica a família na forma como, pelos vistos, nos desencontramos do que somos? Como se pode ter um avesso e esse lado oculto ter muito do melhor de nós?

Eu sei que há coisas quase ridículas que, muitas vezes, não valorizamos senão como quando estamos mais longe. Aquilo que nos liga ao lugar onde vivemos. O que se lucra quando sabemos estar sós. Como pensar na vida. Ou escutar as dúvidas que o silêncio nos traz. E os porquês das coisas a que a distância, surpreendentemente, nos devolve. E aquilo em que acreditamos. Os dialectos com que os sentimentos nos sussurram ao ouvido. Os desejos que deixámos que se atordoassem, a ponto de terem cortado relações com a paciência. A clareza e as sombras das relações que nos habitam. A liberdade e a beleza que nos falta.

Porque é o que o perto, tantas vezes, nos empurra para longe? Porque parecemos fazer de tudo para viver a salvo das inseguranças e das incertezas. E nos resguardamos da palavra. E nos evitamos ensaiar. E isso tolda a claridade, um tudo-nada “insuportável”, que só as coisas quase ridículas nos são capazes de dar. Sem as quais o perto se faz longe. E só o longe traz o perto.

