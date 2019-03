A confusão dos géneros

Cada vez que ouvimos falar em direitos LGBT (lá iremos às restantes letras do acrónimo), não podemos deixar de referir aqueles que estão na origem de tão nefasta ideologia. Seguem-se os mais conhecidos.

O entomologista Alfred Kinsey (1894–1956) via as pessoas como objectos e não como sujeitos, bem ao estilo utilitarista. Nas suas investigações não há uma única ligação entre a actividade sexual e o compromisso, o amor conjugal, a geração de filhos ou a experiência de paternidade/maternidade. Para Kinsey, a variedade de parceiros sexuais era vista como uma vantagem, daí ser um forte defensor da mesma. A antropóloga Margaret Mead (1901–1978) reivindicou que os papéis do homem e da mulher eram determinados exclusivamente pela cultura, sem qualquer contributo da biologia. O psicólogo John Money (1921–2006), a partir de estudos em hermafroditas, concluiu que todas as crianças até aos dois anos têm como que a capacidade de virem a tornar-se homem ou mulher, dependente do estímulo a que estivessem sujeitas. Por último, o filósofo Michel Foucault (1926–1984), reforçou a ideia de que a identidade sexual é uma construção social e que os pontos âncora onde outrora essa mesma identidade se alicerçava, como a anatomia, a biologia e a fisiologia, deviam ser considerados absolutamente secundários.

Dentro do mundo LGBT, a atração pelo mesmo sexo tem um lugar de destaque, dada a frequência com que ocorre. Contudo, o que por uns é considerado uma orientação, mais não é do que uma desorientação. As histórias, que já abundam, de pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo sexo e que discerniram, não raras vezes de forma dolorosa, que semelhante tendência contraria a lei natural e, sobretudo, o propósito último da sexualidade humana, assim o confirmam. A desorientação ocorre porque algo no desenvolvimento psico-afectivo falhou. Culpar o próprio de tal falha é talvez uma das maiores injustiças desde sempre cometidas contra estas pessoas, mas tal não nos pode levar a enaltecer a falha como se de uma simples variante da sexualidade se tratasse. Discernir a realidade e a sua finalidade não é tarefa fácil, a todos os níveis, mas é a nossa responsabilidade e obrigação. A verdade, no fim, é libertadora.

A natureza humana é binária (homem e mulher, macho e fêmea), não heterossexual, homossexual ou qualquer outra combinação possível. Semelhantes termos não definem o homem nem muito menos a sua vocação, antes o reduzem a uma dimensão exclusivamente baseada na atração sexual. A ideologia de género e a mentalidade LGBT são exímias na arte de desvirtuar o que a própria realidade nos apresenta. Quando assim é, outra coisa não seria de esperar do que a enorme confusão a que se chegou hoje em dia. A evolução do acrónimo LGBT é o melhor exemplo. O que começou com quatro letras, tem agora sete (LGBTQIA). E porque talvez não seja muito prático continuar a acrescentar letras, a fórmula final é sugestiva: LGBTQIA+. Ou seja, um zoófilo, um pansexual ou um poliamoroso teriam que se limitar à categoria +, o que não abona muito a favor da inclusão.

Com uns cortes aqui e uns acrescentos acolá, a actual ideologia de género é herdeira das teorias desenvolvidas e defendidas pelos “ilustres” investigadores acima referidos. Até onde poderá chegar nunca saberemos, mas a avaliar pelo enorme sucesso que tem tido na colonização ideológica que tem levado a cabo (vejam-se, por exemplo, as campanhas The Gender Unicorn ou The Genderbread Person), não nos devem restar dúvidas que não vai parar por aqui. A dita acção de sensibilização para promover a igualdade de géneros e sensibilizar para as diferentes orientações sexuais, realizada recentemente numa escola do Barreiro e destinada a crianças entre os 11 e 13 anos, é disso um exemplo.

Autor do blog Um Católico em DC

