Os jogos olímpicos de Tóquio tiveram o melhor resultado de sempre para Portugal, com quatro medalhas, e uma enorme diversidade de medalhados e não medalhados. Portugal deu uma imagem de uma sociedade diversa, multiétnica, com capacidade para dar oportunidades aos melhores desportistas.

No entanto, noutras áreas de atividade, a situação não é necessariamente igual. Os fluxos de imigração em Portugal são muito variáveis e dependem de fatores internos e externos. O período entre 1997 e 2001 teve o mais elevado número de imigrantes, que coincidiu com o período de pré-adesão dos países de Leste, com um pico de 77 mil em 2000. O ano de 2012 saldou-se pelo menor número de imigrantes, cerca de 15 mil, devido à crise da dívida. Desde 2013 os números retomaram uma tendência ascendente.

Ainda assim, a percentagem de estrangeiros que vive em Portugal é relativamente baixa. Em 2020, segundo dados do Eurostat, viviam em Portugal cerca de 1 milhão de pessoas oriundas de outros países (10% da população) dos quais 800 mil eram de fora da União Europeia (8% da população). Na Alemanha, por exemplo, a percentagem de população estrangeira situa-se nos 18%, sendo 10% de pessoas oriundas de fora da UE. Aqui ao lado em Espanha a percentagem é de 15% e 11% respetivamente.

A taxa relativamente baixa em Portugal pode explicar-se por fatores culturais, como é o caso da barreira linguística, mas também por fatores estruturais económicos, tais como a quase-estagnação da economia portuguesa nos últimos anos e a elevada taxa de pobreza face à média da União Europeia.

Em Portugal os estrangeiros têm uma probabilidade mais elevada de serem pobres. Em 2019, a taxa de pobreza dos imigrantes que vieram de fora da União Europeia era de 25%, ou seja cerca de 1 em cada 4, comparado com 21% para os nacionais, ou seja cerca de 1 em 5. Ainda assim, Portugal tem uma menor incidência de pobreza entre estrangeiros do que a média de 38% na UE. Todavia, não existem dados sobre a incidência da pobreza por etnia, o que torna mais difícil fazer uma avaliação abrangente da integração dos estrangeiros e das segundas e terceiras gerações que já são naturais de Portugal.

De qualquer forma, o que as olimpíadas deste ano nos ensinam é que uma maior integração das diferentes etnias e dos cidadãos que nasceram noutros países tem um efeito positivo para todos. A integração na sociedade e na economia de imigrantes, de pessoas de etnias diferentes e de minorias é uma questão ética. Mas é também necessária para uma sociedade que quer prosperar. É irracional desperdiçar recursos humanos que estão disponíveis, simplesmente porque não conseguimos ou não sabemos dar-lhes oportunidades para darem o seu melhor à sociedade.