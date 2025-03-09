Quem diria. No meio de uma crise política que nasceu e cresceu em apenas três semanas também são possíveis entendimentos parlamentares alargados em matérias estruturais e quase sempre polémicas como o mapa administrativo do país. PSD e PS entenderam-se serenamente para criar mais quase duas centenas de freguesias e, mesmo depois do veto presidencial ao diploma que chegou a Belém, não tiveram dúvidas em juntar os seus votos para ultrapassar a oposição de Marcelo Rebelo de Sousa. Foi há dois dias, na quinta-feira, que se fez esta trégua na crise política em curso. Sem alaridos, sem negociações “toma lá, dá cá”, sem linhas vermelhas ou ultimatos anunciados à hora grave dos telejornais.

Quando se trata de cuidar das ambições das bases dos partidos, de multiplicar postos desnecessários no Estado e de contrariar a mais básica racionalidade da gestão administrativa do território, tudo flui em paz e enorme consenso.

Isto mostra que os entendimentos entre dois maiores partidos são possíveis. Pena é que esta capacidade de consenso seja dirigida para medidas que nunca deviam ter saído da gaveta.

À hora a que escrevo — tarde de sábado .- as posições que conduzem ao chumbo da moção de confiança do governo, dissolução do Parlamento e convocação de eleições antecipadas parecem firmes, apesar de ter sido apresentado um caminho para o evitar: Luís Montenegro responde formalmente a todas as questões colocadas pelos partidos o mais tardar até segunda-feira e abre caminho à manutenção em funções do governo que acaba de sobreviver a duas moções de censura apresentadas pelo Chega e pelo PCP.

Se isso deveria acontecer com a retirada da Comissão Parlamentar de Inquérito anunciada pelo PS e da moção de confiança do Governo, ou se, pelo contrário, ambas se manteriam com a abstenção dos soclalistas na validação que o governo pede já é matéria para negociadores discretos. Aqui chegados, já se disse tanta coisa e fizeram tantas juras em público que qualquer solução que trave o cenário de eleições terá que evitar que alguém possa perder a face.

É que, a avaliar pelas declarações públicas, esta é uma crise que ninguém quer mas que também ninguém fez nada para evitar. Os dirigentes políticos vão a bordo de um autocarro e, apesar de todos estarem a ver o muro lá à frente, ninguém toma a decisão simples de accionar o travão.

Claro que a realização de eleições antecipadas não é um drama em democracia. Faz parte das regras do jogo e no passado por várias vezes abriram caminho à criação de condições de governabilidade. Não será o caso destas, a avaliar pelas sondagens que tínhamos disponíveis antes da crise rebentar, embora os eleitores possam sempre surpreender.

A questão é que o país anda há demasiados anos a ser governado com o taticismo próprio da sobrevivência no poder. A dita “geringonça” foi uma sucessão de compromisso do PS com os partidos à esquerda que pagamos hoje em várias áreas com a degradação dos serviços públicos. E durante o primeiro ano, este governo da AD foi obrigado a meter uma parte importante do seu programa na gaveta pela necessidade de garantir apoios parlamentares que os eleitores não deram.

O país vai acumulando há décadas insuficiências nas políticas públicas que requererem projectos de longo prazo e uma estabilidade na sua implementação – atrair médicos para o SNS ou professores para as escolas não se consegue em dois ou três anos, as políticas demográficas precisam de ser aplicadas durante gerações, a estrutura da Segurança Social exige reformas duradouras e a estabilidade fiscal é essencial para atrair investimento.

Estas coisas não implicam que tenha que ser o mesmo partido a permanecer no poder durante várias legislaturas. Mas obrigam a que haja um chão comum e isso faz-se com entendimentos que nem precisam de estar escritos.

O que aconteceu com a necessidade de equilíbrio orçamental é um bom exemplo disso. Hoje está assimilado por PS e PSD que é um objectivo essencial. É pena que tenhamos precisado de uma pré-bancarrota e de um duro programa imposto pelos credores para chegar aqui.

Provavelmente, esta é a única forma de lá chegarmos, como muito sofrimento pelo meio. Afinal, é bem mais fácil aumentar o número de freguesias para empregar bases dos partidos do que reestruturar a saúde pública que só dá votos a muito longo prazo.