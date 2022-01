Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A delicadeza anda ao lado da subtileza. Apresenta-se de um modo suave, um quê de frágil. Manifesta-se num cuidado atencioso e afectuoso. Pronuncia-se por gestos doces e corteses.

Quando tocados pela delicadeza, sorrimos de fininho e ficamos de alma cheia. Quando somos alvo de gestos delicados de outrem connosco, derretemo-nos e comovemo-nos.

Se até o cair das folhas nos contagia e aguça a sensibilidade que arrepia ligeiramente a pele capaz de sentir a suavidade dos movimentos ténues de uma folha dançante, esperando que não aconteça como com Schubert, que perde esperança com a queda, … quanto mais quando somos tocados pelos outros da nossa espécie. As gotas da chuva, os dentes de leão esvoaçantes, os rastos dos tons celestes, os beijos dos pássaros, o desabrochar das pétalas, o pousar das hastes das libelinhas e pequenos insectos afins, a brisa fresca e a aragem quente, o rebentar das ondas em maré baixa, e mais outros gestos naturais, estimulam o mais delicado que há em nós. Equivalentes e ampliados são os gestos humanos das carícias, da aproximação dos lábios latejantes, dos regaços, das mãos que amparam, das palavras meigas que se murmuram.

O delicado não tem peso. Os gestos delicados por isso, suspendem todas as pesadas preocupações e fazem suspender também as inquietações. Quando o tempo para nesse lugar bem aventurado, sente-se mais do que se pensa. E poder parar com o turbilhão de tantos pensamentos em loop, permite de facto sentir e viver, que seja momentaneamente, bem mais leve. É o ganho de uma sensação tranquilizante e de bem estar. Já assuntos delicados, esses, exigem outro tacto… Não são agora para aqui chamados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quem conseguir apurar os sentidos para olhar para a delicadeza das pequenas coisas, aproxima-se destes estados, aproxima-se da beleza, do sentimento de perfeição. Segundo Hume, a beleza não existe propriamente nas coisas em si mas sim através do olhar de quem as contempla. Assim, conseguir ampliar um vislumbre curioso e mélico, leva a encontrar as variações entre o delicado e o subtil, leva ao convívio com um espírito mais sereno; logo mais etéreo, mais sublime, mais pleno, a uma maior alegria e menor tristeza, mais ternura e menos tensão agressiva.

Não será o caminho para uma vida mais satisfeita e prazerosa, olhar com olhos de ver para a dita delicadeza e os variados padrões de beleza dos pequenos (grandes) gestos, nossos e dos outros?