O caso Anjos vs. Joana Marques já foi objecto de muitas crónicas e declarações e não parece ser especialmente difícil de resolver do ponto de vista judicial. Não sou jurista nem advogada, mas sou cidadã portuguesa e considero que a liberdade de expressão é um dos mais importantes e preciosos direitos da nossa sociedade. Seria preocupante viver num país cujo sistema judicial condenasse um acto como o de Joana Marques. As consequências para o discurso e debate públicos, essenciais em qualquer democracia verdadeira como marca vital de uma sociedade livre, seriam simplesmente demasiado graves. Apesar dos tribunais portugueses terem frequentemente uma interpretação demasiado restrita da liberdade de expressão, limitando-a em nome do direito ao bom nome e à honra, não espero que dêem razão aos Anjos. E, claro, mesmo o façam, a humorista será certamente protegida pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que frequentemente condena o Estado português nestas interpretações demasiado restritas.

Não vou ser radical, como muitos são, e afirmar que a liberdade de expressão não tem limites. Claro que tem. Esta discussão filosófica é uma óptima introdução séria e profunda ao assunto (escrita em inglês). Neste artigo, Jeffrey Howard sumariza as principais teorias sobre o valor, as justificações e os limites morais à liberdade de expressão, por oposição aos “meros” limites jurídicos. Creio que a maioria daqueles que afirmam ou sugerem que a liberdade de expressão não tem limites o faz para efeitos de estilo ou por motivos de estratégia política, isto é, para tentar mobilizar o nosso discurso público e a nossa sociedade para uma concepção mais lata sobre a liberdade de expressão, objectivo que partilho.

O caso Anjos vs. Joana Marques tem sido, naturalmente, analisado de forma extensa pelo ângulo dos limites do humor e dos limites da liberdade de expressão. No fundamental, não estou em desacordo com as conclusões daqueles que defendem uma concepção lata destas liberdades. Depois de atentar nos argumentos apresentados por Nelson e Sérgio Rosado, percebemos que os dois cantores se queixam das reacções que um número reduzido e identificável de pessoas teve ao pequeno vídeo de Joana Marques, bem como da dinâmica social geral que se seguiu à publicação. A dupla queixa-se que recebeu cyberbullying e ameaças de grupos nacionalistas e que teve múltiplos concertos, patrocínios e contratos publicitários cancelados.

Nenhum destes actos foi praticado por Joana Marques, cujo vídeo original teve relativamente pouca audiência (em comparação com os seus habituais programas radiofónicos de humor). Mais importante, Joana Marques não teve qualquer intenção maliciosa de produzir estes efeitos comerciais, violentos ou danosos, ou prejudicar com dolo a carreira dos Anjos. Para além disso, qualquer um destes actos poderia ter resultado numa acção judicial por parte dos Anjos aos autores do cyberbullying, das ameaças ou dos empresários e organizações que cancelaram os contratos com ou sem razão. Claro que isso não seria tão badalado nem tão noticiado como exigir uma indeminização de mais de um milhão de euros à humorista mais popular do país.

Naturalmente, o discurso público pode ter consequências graves e, se o nexo de causalidade com dolo for demonstrado, esse discurso não deve ser ilibado de responsabilidades. Imaginemos, por exemplo, um líder político que incentiva os seus apoiantes a atacar fisicamente outros cidadãos, desencadeando um episódio colectivo de violência concreto. No entanto, na vasta maioria dos casos, é muito mais difícil demonstrar um nexo de causalidade e intencionalidade tão evidentes e com consequências suficientemente graves. Importa também separar consequências materiais e violência física de consequências imateriais ou violência através de palavras.

Isto leva-nos à questão dos danos reputacionais, bem como aos alegados danos para a saúde física e mental dos visados. Naturalmente, ninguém gosta de ser humilhado em público e poucos gostariam de ser alvo de chacota ou de crítica violenta. No entanto, faz parte do acto de viver em sociedade receber críticas, ser alvo de humor e ridicularização, ter não apenas admiradores mas também pessoas que não gostam de nós, passar por contrariedades profissionais e momentos menos bons. No que toca a figuras públicas, como artistas ou políticos, que se expõem voluntariamente a uma visibilidade pública maior (e também recebem benefícios por isso), o limiar de aceitação de crítica deve ser ainda maior. Não tem sentido um artista ou escritor querer ter uma carreira pública de sucesso, produzindo livros, canções, exposições, concertos e exposições, mas não aceitar sujeitar-se às críticas subjectivas que fazem parte da mesma carreira. Nem todos os artistas são bem-sucedidos e nem todos têm igual sucesso toda a vida. Muitos passam por períodos menos bons, depois de álbuns, obras ou actuações menos conseguidas ou menos bem-recebidas pelo público.

O principal problema dos Anjos não é com Joana Marques, é sim com a desproporcionalidade das reacções humanas e dos fenómenos de massas (desproporcionalidade na qual também participam com o processo judicial). Confesso que, ao ler sobre este caso, fico espantada com as pessoas que respondem a um pequeno vídeo como o publicado pela Joana Marques com um ódio completamente desproporcional ao delito, enviando ataques e mensagens violentas pelas redes sociais e mesmo ameaças físicas (!). Também me parece desproporcional o cancelamento de concertos por parte de empresas e organizações como resposta a um vídeo destes, mesmo que tal esteja perfeitamente dentro dos seus direitos legais e contratuais. O público que gostava dos Anjos e das suas músicas deixou de gostar por causa daqueles segundos a mostrar uma actuação mal conseguida sem grande importância? Acima de tudo, parece-me desproporcional como indivíduos passam de bestiais a bestas por pequenas coisas que não justificam nenhum dos extremos, como pequenos percalços são amplificados na sua gravidade, como piadas e sátiras – que cumprem uma função social importante, incluindo a de sabermos rir dos nossos próprios erros e do nosso ridículo, pessoal e social – são interpretadas como grandes avaliações definitivas e sumárias do valor moral de uma pessoa.

Talvez essa desproporcionalidade seja potenciada pelo efeito viral dos algoritmos das redes sociais, cujas consequências e dinâmicas sociais são bem mais complexas de analisar, destrinçar e regular. Mas tal não é culpa de Joana Marques e será bem mais difícil de resolver.