Uma das coisas que não estava a bater certo na minha vida era a mesa. Graças a Deus nunca me faltou comida, mas até determinada altura comia para viver. À medida que fui ficando mais cristão fui compreendendo que o cristão vive para comer. Claro que nada disto serve para justificar o pecado da gula que em 2022 continua a ser mau (a gula é um pecado também porque, precisamente!, desrespeita o verdadeiro valor da comida num processo de ela ser usada como figurante da cena terrível que é não nos satisfazermos com nada). Mas hoje sei que acreditar em Cristo passa por viver para comer. Não comemos para viver; vivemos para comer.

Para os cristãos a eternidade é descrita como uma mesa—as bodas do cordeiro. A ressurreição é uma refeição e, como o C. S. Lewis lembrava, os cristãos são os verdadeiros materialistas. Nós não desejamos o além para nos livrarmos das coisas daqui; nós desejamos o além para, mais do que nunca, termos as coisas daqui. É precisamente pelos cristãos odiarem uma existência de pessoas meio transparentes que toquem harpas sentadas em nuvens que sabemos que o que virá depois da morte será tão físico que o que é físico agora parece fantasma. “Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente; então, veremos face a face”.

