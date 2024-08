A recente notícia de que o Ministério da Saúde ainda deve cerca de 30 milhões de euros às corporações de bombeiros, relativos ao transporte de doentes não urgentes, é sintomática de uma crise contínua. O caso dos hospitais de Coimbra, que sozinhos acumulam uma dívida de 5,5 milhões de euros, destaca um panorama que levanta questões sobre a gestão financeira do sistema de saúde e o respeito devido aos bombeiros, que desempenham um papel fundamental na proteção e no cuidado das populações.

O primeiro ponto que merece reflexão é a falha na gestão financeira por parte do Ministério da Saúde. O acumular de uma dívida tão significativa revela desorganização, mas também uma preocupante falta de prioridade dada ao financiamento destes serviços. As corporações de bombeiros dependem destes pagamentos para manterem as suas operações, encontrando-se, por isso, constantemente numa situação precária devido ao mau pagador que é o Estado português.

Esta situação é também sintomática de uma desvalorização generalizada do serviço prestado pelos bombeiros. Enquanto sociedade, dependemos destes profissionais não só em momentos de emergência, como incêndios e desastres naturais, mas também no quotidiano, através do transporte de doentes que necessitam de cuidados. No entanto, ao permitir que estas dívidas cresçam, o governo está a enviar uma mensagem perigosa: a de que o trabalho dos bombeiros não é valorizado como deveria ser.

Não podemos ainda ignorar as potenciais repercussões desta situação na saúde pública, uma vez que as corporações de bombeiros podem começar a recusar serviços ou a limitá-los devido à falta de pagamento, prejudicando, assim, os utentes que dependem deste serviço.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O transporte de doentes não urgentes é uma componente vital do sistema de saúde, garantindo que pessoas em situações delicadas possam receber os cuidados de que necessitam em tempo útil. A interrupção ou limitação deste serviço pode levar a emergências evitáveis, agravando problemas de saúde e, paradoxalmente, aumentando os custos globais do sistema de saúde devido ao tratamento tardio de complicações que poderiam ter sido prevenidas.

Face a esta realidade, torna-se imperativo que o Governo, e em particular o Ministério da Saúde, tome medidas imediatas para regularizar estas dívidas. Não se trata apenas de uma questão financeira, mas de um compromisso ético e moral, bem como de manutenção do respeito devido aos bombeiros.

Em conclusão, o caso das dívidas aos bombeiros não pode ser visto como um problema isolado, mas como um reflexo de uma falha sistémica na gestão do Ministério da Saúde relativamente ao transporte de doentes não urgentes. É fundamental que o governo atue com a urgência que a situação exige, garantindo que os bombeiros tenham os recursos necessários para continuar a cumprir esta função.