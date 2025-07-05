No lendário ano de 1986, a eleição mais importante não aconteceu na segunda volta das presidenciais — aconteceu na primeira. Claro: na segunda volta decidiu-se se o Presidente da República seguinte seria Mário Soares ou Freitas do Amaral. Mas, nessa altura, a escolha já era entre dois defensores de uma democracia ocidental. Na primeira volta, não: tudo foi mais dramático e determinante porque estava em causa saber se a esquerda portuguesa — e, dentro dela, o PS — ia ser social-democrata, revolucionária ou basista.

Mário Soares era o candidato do aparelho do PS e queria impor o socialismo democrático a uma esquerda que fora derrotada pelas armas poucos anos antes. Salgado Zenha, que tinha sido o melhor amigo de Soares, era agora o candidato de Ramalho Eanes, o maior inimigo de Soares. Pior: depois de acolher com desvelo o apoio do PRD (o partido do ainda Presidente da República), aceitou um empurrão do PCP, que abdicou do seu candidato, Ângelo Veloso. Estas coisas, como se sabe, pagam-se. Por isso, se Salgado Zenha vencesse, haveria duas consequências imediatas e inevitáveis, mesmo tendo sido ele em tempos fundamental para derrotar o totalitarismo de esquerda durante o processo revolucionário: o PCP poria um pé no Palácio de Belém e o PS trocaria o soarismo pelo eanismo. Por fim, Maria de Lourdes Pintasilgo era a representante do PREC romântico. Na época, o Bloco de Esquerda ainda não existia, mas em 2020 o seu jornal oficial escreveu um panegírico onde lembrava com desvelo a “engenheira de utopias” (peço desculpa: apesar de as aspas já o indicarem, sublinho enfaticamente que a expressão não é minha). Pintasilgo argumentava, ominosamente, que a integração europeia não era o “grande desígnio nacional”, nem a “prioridade das prioridades”; defendia, como é evidente, “a renegociação da dívida externa”; e pretendia, poeticamente, formar “uma República de cidadãos”. Se Soares perdesse — e podia muito facilmente ter perdido — a esquerda passaria a ser dominada por forças fascinadas por experiências que acabaram em miséria e tragédia.

Este ano, a história não se repete, mas rima. O ódio de alguma esquerda (e de algum PS) a António José Seguro, como antes o ódio de alguma esquerda (e de algum PS) a Mário Soares, provocou um impasse. O novo líder socialista está paralisado, sem saber o que fazer, como um animal encadeado pelos faróis de um carro prestes a atropelá-lo. E a desistência de Augusto Santos Silva, anunciada esta semana para abrir caminho a uma candidatura “mais abrangente, mais forte e mais agregadora”, confirma uma evidência: as viúvas de António Costa preferem entregar-se ao abraço frentista de Sampaio da Nóvoa, que tem sido promovido e aplaudido pelo BE e pelo Livre, do que colocarem-se atrás de um antigo secretário-geral do PS. Muitos até admitirão, no aconchegante anonimato da cabine de voto, colocar a cruzinha ao lado do candidato comunista António Filipe. Têm o trabalho facilitado. Ao contrário de Álvaro Cunhal em 1986, nem precisarão de lhe tapar a cara, tendo em conta os elogios que a esquerda derramou sobre António Filipe quando ocupou interinamente o cargo de presidente do Parlamento durante a crise com a eleição de Aguiar Branco no ano passado.

Em 2022, os costistas devoraram o PCP e o BE para chegarem à maioria absoluta do PS. Agora, são o BE e o PCP quem devora os costistas, que preferem anular-se a contribuir, com um voto sequer, para dar fôlego e força a António José Seguro. É a doce vingança da geringonça. Na política também se aplica a frase célebre: o passado regressa sempre a galope.