A minha vida pessoal e profissional esteve sempre marcada por um desafio permanente: viver com dor. Sou licenciada em Design, professora de artes, casada e tenho três filhos. Aos 29 anos, ao pegar na minha filha Inês, de apenas um ano, o meu corpo bloqueou. O motivo nunca foi claro: talvez consequência de um atropelamento que sofri aos 15 anos, talvez artroses, talvez desgaste das vértebras, talvez…

Desde então, a dor deixou de ser um episódio isolado e passou a ser parte da minha vida. Com o diagnóstico de cifoscoliose e escoliose com degeneração do disco intervertebral lombar, a dor foi-se agravando. Mesmo desenvolvendo estratégias para a tentar minimizar ou travar — exercício físico, pilates, hidroginástica, ioga, fisioterapia, medicinas alternativas — experimentei de tudo um pouco.

É uma dor invisível que rouba competências básicas, como apanhar um papel do chão, atar uns ténis, pegar ao colo os filhos e, mais tarde, os netos. E, quando se chega ao ponto de não se conseguir dormir e as pernas começam a falhar, surge a inevitável primeira cirurgia, em 2014. Após meses de recuperação, a dor regressou ainda mais intensa, tornando difícil (con)viver, trabalhar, cozinhar, pensar, dormir. Tudo se torna impossível.

Entre ortopedistas e neurocirurgiões, entre hospitais e relatórios médicos, fui até considerada caso de estudo. Decidiu-se então pela segunda artrodese: extração de barras e remoção de parafusos da cirurgia anterior, colocação de novas estruturas, fusão da L4-L5, da L5-S1 e também da L3-L4, além da descompressão de nervos. Foi uma intervenção dupla — primeiro pelas costas, para retirar as próteses antigas; depois pela frente, para colocar as novas estruturas; e novamente atrás, para fixar os parafusos. Durou nove horas e exigiu uma recuperação dolorosa.

Valeu a pena? Achei que sim, trouxe algum alívio, mas também novos problemas. Desde então vivo com parestesias severas [sensação de formigueiro e dormência] nos membros inferiores e perturbação do sono causada pela dor crónica.

Mas quem entenderá a exaustão de não dormir por causa da dor? Quem compreenderá o impacto de ter de aumentar constantemente a medicação para manter a atividade profissional? Foi em outubro de 2021 que descobri a consulta da dor no Hospital Lusíadas, em Lisboa, e comecei a ser acompanhada na Unidade de Tratamento da Dor pelo Dr. José Manuel Caseiro.

É uma luta diária que não se escolhe, mas que obriga à resiliência. A dor limita, isola, desgasta. Mas também ensina: ensina a valorizar os pequenos gestos, a procurar ajuda, a reconhecer a importância dos profissionais de saúde. Obrigada, Dr. Caseiro, por me ter devolvido qualidade de vida.

Graça Galvão é licenciada em Design e professora de Artes. Deu aulas num colégio privado durante 30 anos. Casada, tem três filhos, seis netos e é uma das cronistas da secção DOR, dedicada exclusivamente a temas relacionados com a dor, respetivo acompanhamento clínico e impacto na sociedade.

Dor é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a dor e respetivo acompanhamento clínico e impacto na sociedade. Resulta de uma parceria com a FAI Therapeutics, um projeto da Ferraz Lynce (Grupo Iberfar), e tem a colaboração da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor e da SIP-Portugal. É um conteúdo editorial completamente independente. Uma parceria com: Com a colaboração de: