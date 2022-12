Quase todas as leituras são atrasadas na medida em que, com a excepção dos livros que lemos mal saem, podiam ter sido feitas antes. Por exemplo: comecei agora a ler a Agustina Bessa-Luís. Claro que já a tinha lido em segunda mão e, aqui e ali, citada em maiores extensões (conhecia um ou outro conto mais pequeno, creio). Mas a minha leitura séria dela só começou nas últimas semanas. E vem aquela culpa típica, de não me querer perdoar por tão grande procrastinação. Talvez por isso o admita publicamente, como quem expia à frente do povo um pecado que até podia ser privado. Eis-me diante de vós, eu, um português do Século XXI, que até aqui me tinha impedido de ler uma fazedora de prodígios com a nossa língua como a Agustina.

Encho-me rapidamente de opiniões precoces acerca do génio dela. Para já concentro-me na sua opção por palavras perdidas, arcaicas ou em desuso — mas sempre lapidares. Claro que me apetece acrescentar que a opção por palavras perdidas acontece também em função da sua opção por personagens igualmente perdidas mas devo refrear-me. Nos seus primeiros “Contos Impopulares” chama-me a atenção o uso do termo “medíocre”. Certamente que a palavra “medíocre” não é uma palavra perdida porque continua a gozar de alguma popularidade. Mas quando a Agustina escreve “medíocre”, a mediocridade em causa vai além do esperado. Talvez por meu defeito profissional de pregador, sinto-lhe uma acepção espiritual. A mediocridade detectada pela Agustina nas suas personagens tem desenvolvimentos mais sugestivos.

Tendemos a tomar as pessoas medíocres como condenadas à sua própria insignificância. But no so fast. Se a mediocridade fosse um estado que desse nas vistas, provavelmente decrescia a olhos vistos. A mediocridade é uma espécie de nevoeiro suave, que se confunde com a possibilidade de chuva. A mediocridade não é tanto uma substância por si mesma, mas mais uma parasitação espiritual que se dá sobretudo nos lugares intermédios, de temperaturas amenas. Certamente a mediocridade traz uma mediania, que já é denunciada na própria palavra. Mas a mediania da mediocridade, por redundante que pareça notar isto, estraga mais do que as rasuras óbvias da imbecilidade. Nesse sentido, um imbecil é mais extraordinário e raro do que um medíocre.

