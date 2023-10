Ora, então, bem-vindos ao último trimestre de 2023. Aquele trimestre em que, enfim, Portugal será ultrapassado pela Roménia no ranking de desenvolvimento da União Europeia. Não se pode dizer que seja uma surpresa. Afinal, a Roménia já leva mais 30 anos livre do jugo comunista do que nós.

Trata-se, assim, de um pequeno passo para a Roménia, mas de um salto gigante para Portugal. Nomeadamente, um salto rumo ao objectivo último de sermos o último nesta classificação, e não mais termos de nos preocupar com sermos ultrapassados por outros países da UE. Portanto, força Letónia, Croácia, Grécia, Eslováquia e Bulgária, pois desejamos ser o carro vassoura deste pelotão de 27 países. Porque sendo o carro vassoura, praticamos para, no futuro próximo, sermos empregadas domésticas nos vossos lares em Riga, Zagrebe, ou Bratislava. Lava, passa, varre, é tudo o que precisarem.

Perante este cataclismo que põe em causa a vida das gerações mais jovens de portugueses, com que anda preocupada boa parte destas gerações mais jovens de portugueses? Com o cataclismo de hoje estar ligeiramente mais fresco que ontem, e amanhã voltar a estar mais para o quentinho. Ou seja, com as alterações climáticas.

