Disseram-me no outro dia: lá estás tu a bater no António Costa.

Se há papel onde não me revejo é no do malhador Augusto Santos Silva agora em «gélida» versão proto-presidenciável. Então, nesta crise política propícia a tal actividade e depois dos comentários feitos desde ontem por todos os analistas políticos, jornalistas e comentadores, não há muito o que acrescentar: António Costa reforçou o seu poder como líder do PS e o poder da sua maioria quando não aceitou a demissão de João Galamba pretendida por Marcelo Rebelo de Sousa, uma demissão, se em regular funcionamento democrático, obrigatória.

As suas intenções, passe a surpresa que causou, parecem inequívocas e são as referidas por todos: provocar a queda do governo e assim terminar a comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP prevenindo embaraços futuros e garantindo eleições antecipadas enquanto as pode ainda ganhar. A dissolução do parlamento não nos convém enquanto não ouvirmos na CPI muito do que tem de ser sabido; enquanto não se apuram rigorosamente as responsabilidades pela convocação do SIS e a legalidade da sua intervenção; as responsabilidades de João Galamba na sua mais recente cowboiada. Pum. Pum. Estás morto.

