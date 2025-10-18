Face à recente aprovação da proibição do uso da burqa em espaços públicos pela direita, na Assembleia da República, gerou-se a expectável celeuma em torno da matéria. A esquerda votou contra, pese embora haja razões distintas e que até possa acolher. No entanto, a esquerda progressista deve defender a proibição da burqa no espaço público. A celeuma em torno desta posição prende-se pelo facto de a esquerda progressista – onde me insiro – ser, por vezes, associada a uma imagem de proto-libertinagem e relativismo moral, de permissividade para com determinados costumes e tradições não-Ocidentais que possam flagelar inclusive direitos humanos e direitos das minorias. Tal realidade consubstanciaria uma hipocrisia e uma violação da memória histórica e intelectual da esquerda no Ocidente. Posto isto, a esquerda não pode abandonar os seus princípios fundamentais de laicidade, igualdade – em particular, de género nesta instância – e universalismo.

No presente, em que o relativismo cultural e seletivo de certos setores à esquerda e à direita ameaçam subverter os pilares da democracia liberal e secular, urge consagrar que o espaço público deve ser neutro, livre de símbolos religiosos e efetivamente igualitário. Imbuído deste espírito, advogo, partindo de uma posição de esquerda, a proibição da burqa – e de demais indumentárias religiosas, sejam muçulmanas, católicas ou de qualquer estirpe – no espaço público. Nesta esteira, a laicidade, vitória histórica da esquerda republicana, não é uma questão somente institucional, filosófica ou abstrata. É a edificação de uma cidadania comum, onde cada ser humano é tratado como igual, não obstante a sua religião, fé ou crença. Nas instâncias perniciosas em que se possa encontrar simbologia religiosa, seja na escola, seja no tribunal, seja em qualquer departamento público ou até no espaço público, de forma geral, a neutralidade está cabalmente comprometida. Não é despiciendo salientar que esta ótica e posição não se trata de reprimir a fé individual, longe disso. Trata-se de separar a esfera pública da esfera privada, separar o Estado da religião.

Sinteticamente, o cerne da questão é garantir que o espaço coletivo pertença a todos, sem hegemonia de qualquer dogma ou doutrina. De facto, é em defesa de quem usa a burqa – i.e., as mulheres – que esta deve ser analisada e escalpelizada criticamente. Independentemente desta leitura mais cética e cínica, sabe-se que diversas mulheres a usam convictamente. No entanto, igualmente se sabe que, numa multiplicidade de contextos, a burqa não é, como se pretende amiúde querer transparecer, uma mera e singela escolha pessoal, mas sim o corolário de pressões sociais, familiares e/ou religiosas. A premissa feminista da emancipação – atente-se, não pretendo falar em nome de qualquer mulher nem em nome do feminismo – não pode tolerar como uma escolha radicada no livre-arbítrio algo que frequentemente é uma imposição tácita. A este respeito, a normalização da burqa, sobretudo entre jovens, tende a robustecer códigos de modéstia, contenção e puritanismo que outorgam à mulher o ónus da moralidade pública – algo a que a esquerda, historicamente, sempre se opôs.

Neste sentido, a esquerda deve recusar o discurso e a práxis que permite reduzir e confinar as mulheres muçulmanas à sua identidade religiosa. Este ideário discursivo elencado é de tal forma subversivo que a dignidade da mulher muçulmana está intrinsecamente conectada ao uso da burqa e demais indumentárias que cobrem o seu corpo. Aliás, respeitar as mulheres é assegurar que, como quaisquer outras, sejam iguais perante os homens e livres como os homens para que possam nascer, crescer e viver numa sociedade onde não se exija que o seu corpo esteja coberto, tapado, ofuscado, longe do olhar público por razões religiosas ou quaisquer outras, diga-se. Ou seja, uma existência vivida permanentemente sob o jugo da vergonha, uma condenação perpétua simplesmente por se ser mulher. O multiculturalismo, quando acrítico e insensato, ao rotular a opressão enquanto cultura, abandona sobremaneira a luta pela libertação. Defender a proibição da burqa no espaço público é, assim, uma forma de enfrentar a crescente influência do fundamentalismo religioso. Claro está, a esquerda tem de, evidentemente, pugnar por um combate acérrimo a qualquer tipo de fundamentalismo religioso sem se agrilhoar a um receio patológico de putativamente ser taxada de xenófoba ou racista. Caso não o faça, está condenada a entregar a vitória discursiva – e moral – à extrema-direita neste quesito, pese embora se saiba com que intentos subversivos o profere.

Por conseguinte, em nome da defesa do pluralismo, não é possível permitir que ideologias ou movimentos teocráticos ganhem tração numa sociedade demoliberal e Ocidental. O véu, sobretudo nas suas tipologias mais radicais, como a burqa ou o niqab, não é apenas uma expressão espiritual ou de fé. Constitui, amiúde, um símbolo de uma mundividência de subalternização da mulher, rejeitando a igualdade entre crentes e não crentes e que enxerga a laicidade como uma ameaça existencial. Obviamente, esta posição levanta dilemas e exige sensibilidade. Por isto, a proibição deve ser acompanhada de políticas sociais inclusivas, de diálogo com as comunidades, assim como de medidas contra todas as potenciais formas de discriminação. Não obstante, não se deve ser titubeante perante chantagem identitária, demasiado presente à esquerda, infelizmente, que acusa de racismo qualquer crítica às religiões, abrindo uma exceção para as dirigidas à Igreja Católica – ressalvo que não sou crente, pelo que a minha posição é coerente. Pelas razões elencadas, a esquerda deve ser universalista e tal exige coragem para afirmar que há valores, como a liberdade, a igualdade e a emancipação das mulheres, que não são negociáveis, não estão à venda e que não se mascaram, sob um bem-intencionado véu, de uma suposta defesa da liberdade religiosa e tolerância das minorias. A esquerda deve ser contra a burqa. Pela laicidade, igualdade e liberdade.