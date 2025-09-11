Ontem a Assembleia Municipal de Lisboa reuniu pela primeira vez depois das férias. Reuniu com estardalhaço, numa sala desmedidamente abrilhantada como quem ilumina um estádio de futebol. Luz branca, hostil, presunçosa, supõe-se que em nome das câmaras de televisão alinhadas ao fundo da plateia. Um espectáculo lamentável. Ninguém explicou aos media portugueses que uma Moção de Censura à Câmara, votada na Assembleia Municipal, não tem qualquer consequência para além da expressão política de um desagrado. O Chega apresentou o documento com base no que entendeu ser a responsabilidade da Câmara no acidente com o elevador da Glória. Ainda que ele fosse aprovado (e não foi); a Assembleia não pode demitir a Câmara. O jornalismo profissional, devia saber que um órgão não pode demitir o outro.

O assunto principal da reunião, o verdadeiro assunto e para efeitos práticos ponto único da Ordem dos Trabalhos, era a Informação Escrita do Presidente. A última deste mandato. Resumindo na frase de um porta-voz, “Lisboa é uma cidade a saldo para investidores milionários” — declarou a esquerda, que nem uma seta direitinha ao capítulo da habitação.

Até certo ponto, é verdade. As regras das obras, da construção e do urbanismo, não permitem construir mais barato. Esse é o problema fundamental. As nossas regras impõem exigências que só permitem construir para o segmento de luxo. Caso contrário, haveria promotores interessados em explorar o mercado para classes médias e mais baixas, como acontece com os automóveis.

Se estivessem em vigor, à data em que foram criados, estas regras não permitiriam construir alguns dos melhores bairros de Lisboa, incluindo Alvalade, o Areeiro, o Restelo e outros. Há blocos que, neste momento, estão a ser classificados de interesse nacional ou municipal, como o Bairro das Estacas, destinado precisamente à classe média e pensado para caber em orçamentos médios, que hoje seria indeferido logo na fase de licenciamento, pela quantidade de regras a que desobedece na regulamentação actual. Vão desde a largura dos corredores de acesso, às bombas das caixas de escadas, passando pela permissividade ao ruído — ouvem-se, claramente, as conversas nas casas dos vizinhos —, e pelo comportamento térmico — é preciso ligar uma ventoinha no Verão e o aquecedor no Inverno. As paredes, exteriores e interiores, não têm a largura nem a constituição regulamentar; as caixilharias originais são manhosas, e para as substituir é obrigatório submeter à Câmara um pedido de licenciamento.

O magnífico edifício das Águas Livres, esse já classificado, não podia ser construído. É um edifício de construção bem mais cara. Escuso de maçar os leitores com a lista das “desconformidades”.

E o pior. A esquerda, que tem a habitação no centro da retórica, que fala da habitação como se fosse dona do assunto, e com recurso ao sentimentalismo mais oportunista, não está disposta a aprovar as condições para construir mais barato, em parte porque todo este inferno burocrático foi criado deliberadamente para castigar os velhacos dos investidores. De maneira que a esquerda, sobretudo à medida que se torna mais fraca e desesperada, não abre mão das regras que fazem disparar para valores incomportáveis os preços da construção. Tudo indica que, no próximo mandato, a Câmara de Lisboa vai ter uma maioria de direita; rezo a todos os santinhos para que o eng. Carlos Moedas a saiba aproveitar.

P.S. 1: Declaro o meu choque pelas vítimas da tragédia de 3 de Setembro com o elevador da Glória. Aquelas pessoas estavam de férias, ou estavam a trabalhar, e a fazer as vidas delas, e no minuto seguinte não há vida para fazer. Ou há, para algumas; mas outra vida.

Pedir o apuramento de responsabilidades não é “aproveitamento político”. É usar a política para falar em nome das vítimas e para exigir a segurança dos cidadãos.

Carlos Moedas não fez o “aproveitamento político” da tragédia de Entre-os-Rios, quando a mencionou para exigir consequências a Fernando Medina pela denúncia de activistas russos contrários a Putin, cuja segurança Medina não garantiu. Moedas elogiou, e bem, Jorge Coelho e estabeleceu com ele um termo de comparação.

P.S. 2: Na televisão comenta-se a morte de Charlie Kirk em variantes do receio por “galvanizar o trumpismo”. Para aqueles miseráveis, este é o ponto de vista que interessa. Não morreu um miúdo com 31 anos; não morreu um marido e pai de dois filhos; não morreu, muito provavelmente, o filho de alguém; não morreu uma referência intelectual da direita.

Lamentavelmente, nunca mais morrem os canais televisivos de informação.