Milhares de eleitores da antiga esquerda votam agora na nova direita. Não por se terem tornado subitamente conservadores, mas porque foram deixados para trás, enquanto o discurso da esquerda se afastava da sua realidade concreta.

Este realinhamento político e eleitoral, cada vez mais visível nas democracias ocidentais, não é algo passageiro. Ele reflete uma recomposição estrutural das clivagens políticas tradicionais. Já não se trata apenas de uma divisão entre classes económicas, mas de uma tensão latente entre pertença e status, reconhecimento e invisibilidade. Uma tensão que, se não for compreendida com lucidez, continuará a alimentar o crescimento daquilo que muitos classificam como “extrema-direita”, mas que, para estes eleitores, representa simplesmente a única voz que ainda fala a sua linguagem.

Com promessas simples e uma comunicação emocionalmente eficaz, vários partidos populistas souberam captar um descontentamento que é simultaneamente económico e cultural. Souberam oferecer uma nova narrativa de pertença, proteção e dignidade. E conseguiram algo que a esquerda parecia ter esquecido: fazer estas pessoas sentirem-se vistas, ouvidas e representadas, como se alguém, finalmente, voltasse a falar com elas e por elas.

A raiz desta deslocação é clara: a classe trabalhadora perdeu não apenas capacidade de influência política, mas também o seu capital e reconhecimento simbólicos. Muitos eleitores de baixos rendimentos sentem-se ignorados, ou mesmo culpabilizados, por elites progressistas que passaram a dominar o discurso público e a definir os limites do que se pode dizer ou pensar. O sentimento de alienação face a uma cultura política percebida como moralista e paternalista é, aqui, central.

Por outro lado, a “agenda woke”, centrada em identidade de género, linguagem inclusiva, microagressões ou interseccionalidade, tornou-se dominante no discurso de muitos setores da esquerda moderna. No entanto, para grande parte da antiga base operária, essas preocupações soam a luxos académicos, distantes do desemprego, da insegurança, da falta de habitação ou da degradação dos serviços públicos.

Nas últimas décadas, assistiu-se à substituição de uma esquerda de base operária por uma esquerda cosmopolita, urbana e altamente escolarizada. Essa nova base sociológica trouxe visibilidade e legitimidade, mas também deslocou o o centro de gravidade do debate. Onde antes predominavam temas de justiça económica, passaram a dominar temas e causas identitárias, ambientais e culturais, frequentemente alheios às prioridades materiais da antiga classe trabalhadora.

Durante décadas, a esquerda foi o lar político natural das classes populares e dos trabalhadores. Ali encontravam representação, solidariedade e uma voz que traduzia o seu mundo. Mas algo, entretanto, mudou.

O “erro” da esquerda não foi perder argumentos. Foi perder o ouvido. Ao preferir educar em vez de representar, diagnosticar em vez de escutar, e moralizar em vez de compreender, afastou-se daqueles que lhe davam voz. E quando os partidos deixam de falar a língua do povo, o povo encontra quem fale por ele, mesmo que seja alguém que, há pouco tempo, consideravam impensável seguir.

A esquerda deixou de falar com ele, com o povo. Agora fala sobre ele.