É injusto dizer que o país não faz reformas estruturais. Não faz todas as que devia, é certo, mas há uma que foi feita nos últimos 15 anos: o consenso alargado estabelecido sobre a necessidade de prever e obter o equilíbrio nas contas públicas ou ligeiros excedentes orçamentais.

Entrou na normalidade da discussão orçamental esse ponto de partida. Podemos e devemos discutir para onde dirigir a despesa e que impostos cobrar, mas sem mexer no saldo final, que deve ter sinal positivo.

Este foi um caminho que começou em 2011, com a dura execução das condições impostas pelo resgate financeiro, tendo já atravessado vários governos e conjunturas políticas.

Concedo que a forma como chegámos ao equilíbrio representa, afinal, apenas meia reforma estrutural. Porquê? Porque o ajustamento não tocou na despesa pública corrente, que vai aumentando de forma estrutural ano após ano, e foi feito exclusivamente com as variáveis mais fáceis: mais impostos e cortes indiscriminados no investimento.

Ainda assim, o estabelecimento do objectivo “défice zero” é uma mudança cultural muito relevante. É um princípio porque, como sabemos, a nossa forma de vida anterior aumentava despesa, aumentava impostos e fazia défices volumosos que se acumulavam na dívida. Até que esta se tornou insustentável e o resto da história nós conhecemos.

A diferença entre o antes e o depois do consenso do orçamento equilibrado – que, ironia das ironias, foi conseguido em plena governação apoiada pela extrema esquerda – é notória. Antes, discutia-se que impostos deviam ser aumentados; agora discute-se que impostos devem ser cortados. Antes, tentava mascarar-se o défice para escapar às sanções de Bruxelas; agora estamos entre os países da zona euro com contas mais equilibradas. Antes, testavam-se limites máximos de dívida com a velha ideia que “a dívida gere-se, não se paga”; hoje sabe-se que não é assim que as coisas funcionam e os ministros das Finanças gostam de exibir rácios de dívida cada vez mais baixos.

Chegámos ao ponto em que um governo pode ser penalizado na sua popularidade e performance eleitoral se começar a fazer défices sem uma boa razão para isso – uma pandemia, por exemplo? Não sabemos, mas é uma esperança que devemos alimentar.

E devemos alimentar porque a próxima etapa terá que passar, inevitavelmente, pela reforma da despesa pública. Sem ter o défice como variável de ajustamento e com a carga fiscal pesada que já temos, os ajustamentos futuros terão que passar pela racionalização dos gastos públicos. Para isto não é necessário fazer cortes nominais no nível de despesa. Basta que, ano após ano, a despesa pública aumente a uma taxa inferior à do PIB nominal.

Foi isso que aconteceu com a dívida. O montante vai aumentando ano após ano, mas o seu peso numa economia que cresce é cada vez menor.

A esta normalidade do saldo orçamental junta-se agora a normalidade do processo orçamental. O Orçamento do Estado não é, não pode ser, uma moção de confiança anual a que governos minoritários se submetem. O Orçamento deve ser, antes de mais nada, o reflexo financeiro dos compromissos do Estado e das leis em vigor. A margem que sobra, que é relativamente escassa, deve então reflectir as escolhas políticas que cada governo faz conjunturalmente.

Habituámo-nos, nos últimos anos, a encarar o Orçamento como o único momento legislativo do ano, onde se encavalitavam todas as políticas sectoriais e centenas de medidas avulso que de orçamental pouco ou nada tinham.

Há um ano, os partidos fizeram cerca de 2000 propostas de alteração na discussão do orçamento na especialidade. Alguns exemplos: avaliação anual do estado de saúde dos profissionais das forças de segurança, travagem da privatização da TAP, valorização de tapeteiras de Arraiolos e artesãos dos bonecos de Estremoz, modernização dos meios de pagamento para pedidos de fiscalização de baixas médicas, revisão da carreira dos inspectores da AT e por aí fora.

O resultado desta prática é uma péssima qualidade legislativa – os deputados, nas longas maratonas que faziam, já pouco cuidavam do que estavam a votar – e a falta de discussão autónoma de cada uma daquelas propostas.

José Luís Carneiro esteve bem ao colocar como condição ao governo a exclusão do orçamento de matérias relevantes como a revisão das leis laborais, mudanças na segurança social ou alterações na estrutura do SNS. Tudo matérias de grande importância, que só ganham de forem discutidas e decididas de forma isolada de um orçamento.

E esteve bem Joaquim Miranda Sarmento em fazer e apresentar um orçamento que, afinal, é isso mesmo: um orçamento. Estávamos tão viciados na má prática anterior que agora até estranhamos por ver cada coisa no sítio certo.