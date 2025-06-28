É quase um consenso político a ideia de que a democracia é – e foi – fundacional. Aliada a esta ideia está uma outra, que é a de que, em abril de 76, da pena e do voto dos deputados constituintes, fechando-se o texto constitucional, se constituiu uma nova ordem de coisas, distintas qualitativamente de tudo o que conheceram os nossos 900 anos de história.

Estas duas ideias resumem-se numa: hoje, erige-se a democracia na sua potência originadora, seja dos valores (democráticos), seja das instituições, seja, enfim, do sistema jurídico português como um todo. Ou seja, é só a partir da democracia que se fala em valores, se discute direitos e deveres e, sobretudo, se pensa o bem e o mal.

Este consenso tem manifestações interessantes, e talvez o mais eloquente seja o da transformação da “democracia” – ou “democrata” – em adjetivo moral. A democracia preside de tal modo ao nosso imaginário comum que, misteriosamente, todo o leitor intui como elogiosos comentários como: “Aquele professor é democrata na sua abordagem”, ou, mais bizarro ainda, “O museu tinha uma disposição democrática”. É como se a palavra reservasse em si uma espécie de aura emotiva de coisas boas, de tal modo que, ao usá-la numa frase, esta irradiasse a sua onda de positividade para o substantivo que qualifica.

Mas, para este artigo, a manifestação deste consenso que mais interessa é outra: a de que cada vez mais se sente um alarmismo apocalíptico em relação à decadência da democracia, em que todos pressentimos (ou devíamos pressentir) que a derrota da democracia significa a revogação dos valores e dos direitos fundamentais do homem, conquistados no século passado a custo de tantas vidas entrincheiradas. Sente-se, por isso, uma espécie de mobilização obrigatória em defesa da democracia. Esta urgência na salvação da democracia revela, parece-me, a perceção generalizada de que a democracia é a raiz sine qua non do que hoje valorizamos social e moralmente.

Não pretendo contestar diretamente este consenso, nem as ideias filosóficas que lhe estão na base. Pretendo, isso sim, sugerir um paradoxo: a democracia só sobreviverá na medida em que não nos focarmos tanto nela, ou, no inverso, quanto mais nos focamos nela, mais a matamos.

A razão de ser deste paradoxo é a seguinte: bem vistas as coisas, poucos são os valores, em si mesmo, democráticos. Ou melhor, o verdadeiro significado dos “valores democráticos” não é que estes o sejam por virtude do processo democrático; é precisamente o contrário, os valores são democráticos porque, sem eles, o processo não é verdadeiramente democrático.

Neste sentido, regressamos ao que sempre nos ensinou o canonista e cónego João Seabra: “A democracia, como processo, não é capaz de gerar por si própria os valores nos quais a democracia se baseia.”. Assim, ao contrário do que pode parecer, nada há de mais conservador do que a democracia, precisamente porque ela pressupõe mais do que é pressuposto, ela é mais efeito do que causa e, finalmente, é mais herdeira do que herança. A democracia, mais do que todos os regimes, obriga a uma anterioridade, a um algo que já existe e do qual ela se serve para funcionar.

É, por isso mesmo, que a democracia liberal encaixou no ocidente judaico-cristão, já sedimentado na sua tradição filosófica, antropológica e jurídica. A liberdade e dignidade da pessoa humana nunca foi constituída, muito menos democraticamente. O mesmo se pode dizer sobre a solidariedade entre os (irmãos) cidadãos, sobre a família, sobre o valor do trabalho, sobre o amor conjugal, sobre a amizade, entre outros bens de valor social. Estes valores precedem a instituição contingente do regime democrático. Melhor, estes valores são intemporais, e são-no porque decorrem da natureza humana e da natureza das coisas com que o homem se relaciona. Porque naturais, os valores são intemporais, porque intemporais são basilares, e porque basilares podem servir o processo democrático. Esta parece ser a ordem das coisas.

Onde pretendo chegar é que a crise da democracia é, forçosamente, a crise dos valores nos quais esta se edifica. A casa rui, não por defeito próprio, mas por não estar assente sobre a rocha. E a rocha não é a casa; a rocha vive bem sem a casa, a casa é que não vive bem sem a rocha.

O paradoxo que sugiro adensa-se quando se verifica que a democracia, como processo, embora não seja capaz de os gerar por si – suportando-se antes na tradição ocidental já adquirida -, é capaz de corroer estes valores nos quais ela própria se baseia. Aqui reside a famosa distinção entre democracia e a ditadura da maioria, ou das massas. Como o homem livre é capaz de negar os próprios fundamentos da sua liberdade, também o regime democrático pode negar os valores que a tornam socialmente conveniente, e até possível. O paradoxo da liberdade é o paradoxo da democracia liberal: quando voltados para si, como bem em si mesmo, resta o auto-aniquilamento.

A conclusão é a de que, agora, é a democracia que precisa da sociedade civil, e não a sociedade civil que precisa da democracia. Hoje, mais do que nunca, há uma dimensão verdadeiramente política na preservação dos valores ocidentais, e na sua renovação na simples vivência quotidiana de cada pessoa. O verdadeiro democrata é, hoje, não o parlamentar, mas a pessoa que vive segundo as virtudes, o trabalhador que executa bem a tarefa, e o patrão que é justo ao reconhecê-lo, o casal que se ama e que constitui família, o amigo que é amigo do seu amigo, o professor que busca a verdade e entusiasma os alunos no mesmo caminho, as pessoas que se associam em torno de projetos comuns. Entre estes, haverá certamente quem encare a política como serviço ao bem comum, e não como palco de ideologia. Como valor-síntese, que não se perca a verdade como eixo da democracia. Se combatemos as fake news, então que se reavive, nas academias, nos cafés e nas copas, a busca pela verdade e a defesa de que existe verdade objetiva, e que é só uma.

Nisto, e não propriamente nos corredores de São Bento ou nas urnas, reside a salvação da democracia. Se a democracia se alimenta de valores consolidados na cultura ocidental, hoje é mais político quem não o é, porque dele depende a conservação dos valores que, a qualquer momento, a maioria pode negar.