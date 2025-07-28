Já na reta final do ato que é a vida, já perto do fim, não é a morte que nos apavora verdadeiramente. É a possibilidade de termos vivido sem ter sido. Sem ter sido quem, em silêncio, sempre soubemos poder ser. Sem ter tocado no importante verdadeiramente, durante todo esse tempo que nos foi concedido, sem termos conhecido no íntimo o que realmente somos.

Essa inquietação, não a do fim, mas a do vazio, é o fio oculto que percorre todos os dias e todas as escolhas, mesmo quando não temos consciência dele. A vida, na sua pura nudez, é este intervalo entre dois mistérios: o de vir a ser, e o relegar o ser. Mas é nesse intervalo que se esconde a pergunta: o que permanece de nós, quando esse tempo se extinguir?

Não se trata de legado. Nem de fama. Nem sequer de memórias depositadas na vida dos outros. Trata-se de algo mais íntimo, mais absoluto: a construção de uma interioridade que, uma vez revelada, jamais pode ser dissolvida. Uma substância que, ao ser descoberta, nos torna imortais, não no tempo, mas no próprio ser.

Aquilo a que chamo substância não é um dever para com o mundo. É um compromisso com o invisível que há em nós. A fidelidade ao autêntico do que somos antes das máscaras, antes dos papéis, antes das convenções que a sociedade nos impõe como se fossem verdades. Ser fiel a esse núcleo, permitir-lhe florescer, é fazer da vida um ato de revelação, e não apenas de sobrevivência.

Vivemos atolados em causas. Em bandeiras. Em missões. E confundimos isso com sentido. Mas causas são meios, não fins. São ferramentas da travessia, não a travessia em si. A vida ganha sentido não quando acumulamos vitórias, mas quando reconhecemos a presença de algo em nós que é maior do que a própria vida, e nos deixamos guiar por ele.

Esse algo não pode ser perdido. Nem esquecido. Nem destruído. Porque é o que resta quando tudo o mais já se foi. É o resultado da escuta profunda de nós mesmos. Da procura interior que exige coragem e silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio pleno, aquele que nasce do abandono da ilusão e da entrega ao essencial.

A esse processo é que deveríamos chamar “vida”. Não ao acumular de dias, mas à lapidação de um ser que se torna, passo a passo, a sua melhor possibilidade. E quando isso ocorre, quando deixamos de ser apenas consequência do mundo e nos tornamos causa de nós, algo de eterno se manifesta. Porque tudo o que é plenamente realizado em nós, não morre connosco.

Por isso, a pergunta “qual é o sentido da vida?” Responde-se com uma travessia interior, paciente e implacável, rumo ao que em nós não se corrompe. Não se trata de procurar fora, mas de auscultar dentro, como quem escava uma montanha para encontrar, no centro, a luz que a sustenta.

E essa escuta, essa disciplina da consciência, não nos torna melhores para o mundo, apenas. Torna-nos inteiros para nós. Faz com que a vida deixe de ser um acaso biológico e passe a ser uma obra ontológica. Um gesto criador que se manifesta não no fazer, mas no ser.

Chegar ao fim da vida com esta obra inacabada é o maior fracasso a que nos podemos condenar. E, no entanto, é o mais comum. Porque é mais fácil construir castelos fora do que descobrir o que habita em nós. É mais cómodo seguir o ruído das causas do que o sussurro dessa verdade.

Mas se, em algum momento, mesmo que tarde, nos tornarmos devotos dessa verdade, se fizermos dela o eixo em torno do qual tudo gira, então mesmo a morte será apenas um detalhe. Porque já teremos vencido o essencial: ter sido, em plenitude, aquilo que em nós estava destinado a ser.

E isso, sim, é eterno. Mesmo que o universo um dia esqueça o nosso nome, não poderá apagar a verdade de que, uma vez, existiu um ser que não traiu a sua essência. Que escutou o que dentro dele pedia voz. Que não confundiu a pressa com a urgência do ser. E que, ao viver, foi além do tempo. Esse ser, cada um de nós, na sua melhor versão, não será apenas memória. Será testemunho de que na vida há um sentido: ser dela própria, sentido.