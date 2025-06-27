Há muitas pessoas a pedirem que o governo reconheça o “Estado da Palestina”. Para muitos, o pedido resulta do sofrimento sem fim da população de Gaza. Entendo essas pessoas. Mas a esta raiva também se junta muita ignorância e demagogia. Os governos europeus que querem ou dizem que vão reconhecer o “Estado da Palestina” estão a render-se ao mais reles do populismo. Reles porque querem ser populares à custa do sofrimento dos habitantes de Gaza. Mas além de reles, o reconhecimento do “Estado da Palestina” é absolutamente inútil.

O reconhecimento externo não constrói um Estado. Para se atingir a condição de Estado, é necessário ter capacidade para exercer o poder soberano sobre um território e os habitantes desse território. O reconhecimento externo é a conclusão do processo de construção de um Estado, não é o início. A verdade é que não há um Estado palestiniano; e nada tem a ver com a guerra que se iniciou com os ataques terroristas de Outubro de 2023.

A Palestina nunca teve uma autoridade soberana. Tem duas: uma na Cisjordânia, exercida pelos sucessores do OLP; e outra na Faixa de Gaza, exercida pelo Hamas. Os dois movimentos detestam-se e estiveram sempre em guerra um com o outro. Os territórios palestinianos tiveram nas últimas décadas duas autoridades distintas e rivais. O que significa reconhecer o “Estado da Palestina”? Seria o reconhecimento da Autoridade Nacional Palestina em Ramallah? Mas o próprio Hamas, que representa os habitantes de Gaza, não reconhece a ANP como a entidade soberana da Palestina. Ou seria o reconhecimento da autoridade soberana do Hamas?

Há ainda outro problema. O Hamas não reconhece o Estado de Israel. Isso significa que, na práctica, não existe uma autoridade soberana de toda a Palestina que reconheça o Estado de Israel. Essa é uma das grandes mentiras do Hamas. O movimento terrorista nunca quis que se reconhecesse o “Estado da Palestina”, porque isso exigiria que eles reconhecessem o Estado de Israel. O Hamas recusa fazer isso porque não aceita o Estado de Israel. O seu objectivo é um único Estado do Mediterrâneo ao rio Jordão, como cantam os meninos ricos e ignorantes das melhores universidades americanas.

Os países europeus querem ajudar a construir um Estado da Palestina? Então devem fazer o seguinte. Comecem por apelar ao Hamas para se render. Depois ajudem a unir Gaza e a Cisjordânia sob uma única autoridade soberana. Depois digam a essa autoridade para reconhecer o Estado de Israel. A partir desse momento, têm autoridade para exigir a Israel que reconheça o Estado palestiniano. Quem não fizer isso, está apenas a usar as tragédias dos outros para ser popular nos seus países. Não merecem o mínimo de respeito.