Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Salman Rushdie incendiou parte do mundo muçulmano com a publicação, em setembro de 1988, do livro “Os Versículos Satânicos”, levando o fundador da República Islâmica, ayatollah Rouhollah Khomeini, a emitir uma “fatwa” (decreto religioso) em 1989 apelando ao seu assassínio…” – Recapitulemos: “Salman Rushdie incendiou parte do mundo muçulmano com a publicação, em setembro de 1988, do livro Os Versículos Satânicos“. Portanto não foi “parte do mundo muçulmano” que foi intolerante mas sim Salman Rushdie que, qual pirómano, a incendiou com esse seu livro. Não tivesse ele escrito tal livro e não tinha havido incêndio algum, certo? Mas prossigamos que não acaba aqui este exercício ideologico-gramatical da Lusa, logo replicado em vários sites. Se repararmos nesta notícia Salman Rushdie não se limitou a incendiar parte do mundo muçulmano com a publicação do livro Os Versículos Satânicos, é também ele quem leva Khomeini (quiçá contrariado, acrescento eu) a emitir a “fatwa” que o condenava a ele mesmo Salman Rushdie: “Salman Rushdie incendiou parte do mundo muçulmano com a publicação, em setembro de 1988, do livro “Os Versículos Satânicos”, levando o fundador da República Islâmica, ayatollah Rouhollah Khomeini, a emitir uma “fatwa” (decreto religioso) em 1989 apelando ao seu assassínio…” Regra nº 1 da gramática da servidão: o mundo muçulmano, da rua aos dirigentes, limita-se a reagir!

O que é a gramática da servidão? Aquela que não tem por fim registar e fixar as regras da comunicação oral e escrita mas sim instituir uma grelha sectária sobre o mundo. Por isso não interessa que as regras sejam absurdas e muitas delas só se consigam usar em contextos artificiais. Por exemplo, ninguém, a não ser em momentos criados para o efeito, diz todas, todes e todos para chamar os outros mas o propósito da gramática da servidão não é, como acontece nas gramáticas comuns, facilitar a comunicação mas sim criar ângulos que permitam avaliar ideologicamente os falantes: o orador da conferência disse todos em vez de todas e todos? E disse ou não todes? Esqueceu-se ou propositamente não escreveu tod@s na comunicação?… Como cada uma destas grelhas vem acompanhada de uma rotulagem de intenções – no caso dos todas, todes, e todos será linguagem inclusiva – de imediato se passa a avaliar não apenas se o orador usa ou não linguagem inclusiva mas também e sobretudo se ele é contra a inclusão. É claro que este falejar não é nem deixa de ser inclusivo, nem a inclusão passa por tal destrambelho, mas isso não interessa. Aquilo que interessa é que esta gramática da servidão permite que as palavras a que recorremos sejam usadas não para avaliar o que dizemos mas sim o que moralmente somos ou, mais rigorosamente, qual o grau de servidão que mostramos perante os nossos inquisidores-ayatollahs.

Não é por uma questão de eficácia de comunicação que recorro à imagem dos inquisidores-ayatollahs. Na gramática da servidão o erro é pecado e os zelos arrebatados da blasfémia esconjuraram o raciocínio, por isso o que choca e causa escândalo não é aquilo que alguém diz ou escreve mas sim a ofensa que outros experimentam perante aquelas palavras. Não por acaso todos os dias actores, cantores, jornalistas… se desfazem em desculpas perante as fúrias de gente que se diz ofendida:

“Agir pede desculpa pelo tema “Filha da Tuga”. Depois da polémica com o tema “Filha da Tuga”, interpretado por Irma Ribeiro, Agir pediu desculpa publicamente e explicou a canção. O produtor da música, que está a dar que falar pela frase “sou branca para os pretos/Para os brancos sou preta”, recorreu ao perfil de Instagram para explicar a forma como foi composta.” (depois de tudo lido não se sabe se rir ou chorar!); “Shawn Mendes pede desculpa a Sam Smith por se referir ao cantor por “ele”. Em março de 2019, Smith explicou que não se considerava homem nem mulher, flutuava “algures no meio”, anunciando depois nas redes sociais o estatuto de não binário.” (na gramática da servidão as formas de tratamento funcionam como um teste ao grau de servidão dos falantes); “Beyoncé vai mudar letra da canção “Heated” por causa de termo considerado ofensivo. Um termo que pode ser usado de forma pejorativa contra pessoas com deficiência consta na nova música de Beyoncé e está a causar reações de desagrado. A artista já anunciou que vai mudar a letra” (amanhã será o tom que é considerado ofensivo; depois o sotaque, depois a acentuação…)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.