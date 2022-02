Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há uns tempos assisti a um lançamento de um livro que exigia mais formalidades do que um serviço de culto religioso. A sala era nobre, os intervenientes circunspectos, a roupa criteriosa, o público silencioso, o protocolo prudente. Não fiquei completamente admirado porque já sei que as erudições dos nossos intelectuais são em parte uma substituição do Deus em quem eles tendem a não acreditar. Quando cheguei à Universidade topei que os professores, mesmo quando evitavam a crença, não dispensavam pedir-lhe emprestado o rito. A pressa que muitos têm em anunciar o abandono de dogmas não esconde a profusão de sacerdotes.

Para os portugueses que, como eu, têm a mania de querer radiografar o país em que nasceram, o poema “O País Relativo” do Alexandre O’Neill explica muito. Tem uma linha que fixei há uns anos: “País engravatado todo o ano/e a assoar-se na gravata por engano”. É verdade que, de lá para cá, temos vindo a desengravatar-nos mas talvez interesse menos pensar na peça de roupa que é confundida pelo lenço e mais no ranho por assoar. E, neste caso, gostava de teorizar um pouco acerca da expectoração que vem junto com os modos rebuscados de tratar dela. Por que somos tão dominicais nas limpezas de todos os dias?

Vejamos o que nos corre do nariz então. Arriscaria umas quantas coisas: um excesso de pudor disfarçado de parlapié; uma frontalidade invariavelmente qualificada por eufemismos; uma desconfiança que é o modo de dúvida disponível aos servis; cerimónias cedilhadas para qualquer morte da bezerra; a constipação com que desculpamos a nossa falta de apetite para comer a alegria de uma vez por todas; entre outros estados gripais. E todos estes elementos desfilam no poema do O’Neill. “O País Relativo” é a exposição, parece-me, de um povo inteiro—um povo continuamente entupido (o modo como nos talhámos tão naturalmente para esta pandemia daria outro texto mas creio confirmar a tese).

Descortino na frase do O’Neill um diagnóstico profundo: o que os portugueses acham sujo medicam com solenidade, e nesse processo que é visto como embaraçoso até a gravata ajuda. A nossa solenidade é, portanto, mais um modo de esconder, na ocultação das nossas secreções diversas, do que um modo de encarar—é óbvio que o mundo não precisa de mais porcaria à mostra. Mas, indo além do que se assoa, também é verdade que os nossos rituais escolhem acentuar o mistério para não correrem o risco de, ao verbalizarmos o que está visível, alguém ter melhores olhos do que os nossos. Portugal é um país de poetas mas são poetas púdicos, oradores prontos a acrescentar um croché às frases para amaciar-lhes os ângulos rectos. Enquanto arredondarmos os vocábulos, são menos as pontas prontas a serem agarradas por outros. Suspeito que falemos tanto com medo de ouvirmos outros falarem.

À medida que o tempo passa, este engravatamento frásico suscita-me uma atitude: quanto maiores são os salamaleques, menos reverência em mim conquistam. Não quero sugerir qualquer apologia da deselegância, nem quero desprezar um sentido de cerimónia que se ajuste ao que é realmente especial. Aos 44 anos, que remédio tenho se não descobrir alguma liturgia sincera no desconforto que, nós portugueses, temos com a simplicidade. Mas inevitavelmente concluo que as nossas adorações mais comuns dependem de amedrontamento. A vocação para a subtileza que julgamos preferir não existiria se não nos ofendessem os saloios.

Nessa medida, há uma formalidade que, para mim, tem chegado ao fim. Não planeio viver a desengravatar os outros das suas maneiras (e até já aqui escrevi sobre o prazer de usar gravata que me atingiu em anos recentes). Mas admito que tenho dificuldade em ouvir um peito a bater quando qualquer parlatório adopta jeitos de parlamento. Parece que a democracia fica tão bonitinha dentro dos seus átrios oficiais que precisamos de a vestir melhor quando sai à rua, não vá ela constipar-se. Há estações que merecem menos roupa no pescoço, sinto que ouço o O’Neill dizer-nos.