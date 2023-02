A guerra prossegue há um ano sem mais objectivos aparentes do que os do primeiro dia: a «invasão» da Rússia e a «defesa» da Ucrânia. Esta última foi rapidamente apoiada à distância com armas e dinheiro fornecidos pela NATO em nome da solidariedade mas sem esta ir, contudo, ao ponto de levar a Ucrânia para a dita NATO, possivelmente com receio que a Rússia cumprisse a ameaça da bomba nuclear, conforme anunciou desde o primeiro minuto.

Pensasse ele o que pensasse após a usurpação da Crimeia em 2014, Putin nunca chegou a formular quaisquer objectivos precisos quando invadiu a Ucrânia em Fevereiro de 2022 nem declarou os seus motivos e objectivos concretos. O ataque da Rússia tão pouco se revestiu até agora de quaisquer valores ideológicos: nem direita nem esquerda; nem democracia nem ditadura. A única bandeira agitada é, de ambos os lados, o sentimento patriótico, seja lá o que isso fôr concretamente. Na prática, trata-se de a Rússia continuar a apropriar-se de territórios ucranianos a fim de Putin mobilizar o ego russo enquanto a Ucrânia tenta impedir que isso aconteça!

Com efeito, não só a movimentação do exército russo se mostrou errática desde o início, durante o qual Putin ainda teve o auxílio armado da Bielorússia, como não foi além da destruição sistemática das cidades de Kiev e Cracóvia das quais não logrou contudo apoderar-se assim como da grande maioria das inúmeras localidades ucranianas alvejadas. Com excepção das zonas que a Rússia já controlava, como a Crimeia e a costa marítima, bem como duas cidades importantes, as tropas russas limitaram-se a bombardear até ao último prédio dos centros urbanos da Ucrânia oriental no seguimento da intervenção política russa de 2014 e da ocupação da Crimeia.

Em suma, aquilo que Putin tem feito sustentado pelos «siloviki» é pura propaganda destinada a captar o apoio da massa da população russa, a qual parece não ter saído até hoje do vazio ideológico deixado pela queda do regime soviético e pela emergência de um patriotismo tanto mais exacerbado quanto isolado e insatisfeito, para não dizer derrotista… Desde então, a sociedade russo não foi capaz de criar efectivas representações partidárias!

