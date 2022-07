Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando acreditamos em causas que não ameaçam nada nem ninguém não acreditamos realmente em causas. Assim muito resumidamente, esta foi uma das coisas que o Carl Trueman sugeriu na revista First Things acerca do Roe Vs Wade ter dado a volta (“Christians Should Rejoice Over Dobbs”). Neste caso, enquanto quem se dizia contra o aborto não podia ser associado a uma chatice da dimensão de ele deixar de ser visto com um direito constitucional nos Estados Unidos, estava tudo bem. A tendência é agora toda essa gente ter de amaciar o discurso, tendo em conta que está a ser vista como contra os “direitos reprodutivos” mais essenciais das mulheres. E por isso, até muitos dos que se afirmavam Pro-Life têm de vir a público explicar muito bem explicadinho que não são as bestas que agora ainda mais passaram a parecer.

Já estão a ver onde isto pode chegar: eu posso ser visto como uma dessas bestas, mesmo tendo em conta que estamos em Portugal e o que acontece nos Estados Unidos não nos legisla. Mas quem quer saber desse detalhe se, a partir da realidade americana, que é muito mais a da nossa imaginação do que a realidade do país em que vivemos, posso também ser monstrificado? Desde que me lembro de pensar no assunto, sou contra o aborto. E nunca fiz por esconder isso. Não escondi que era contra o aborto quando numa conferência discordei da Odete Santos na Faculdade de Ciência Sociais e Humanas no primeiro referendo sobre o assunto em 1998. Não escondi que era contra o aborto no segundo referendo sobre o assunto em 2007. De lá para cá passei a fazer parte dos derrotados e, eventualmente, deixei-me cair no tal conforto de acreditar em causas que parecem irremediavelmente perdidas. E isto mesmo tendo em conta que frequentei e tentei envolver-me em algumas das marchas pela vida. A chatice é quando a causa perdida se des-perde um pouco e põe na berlinda aqueles que se tinham confortavelmente resignado à derrota. Por vezes, a causa perdida é a mais apetecida.

