Há pouco mais de três semanas, a Comissão Independente para o Estudos dos Abusos Sexuais Contra Crianças na Igreja (CI) fez uma apresentação pública rigorosa e cuidada, doseando com equilíbrio os dados que havia recolhido com testemunhos pessoais absolutamente arrepiantes. Terminava, assim, a suposta excepcionalidade Portuguesa. Aqui, ficámos a saber, tal como em muitos países do mundo, as práticas pedófilas no seio da Igreja acontecem de forma reiterada. No entanto, o que passou em seguida mostra que Portugal continua a ser uma excepcionalidade. Diferentemente de muitos outros países, nos quais a descoberta de pedofilia sistémica na estrutura da Igreja Católica deu azo a escândalos nacionais, em Portugal, a reacção foi suave. O que se passou nas últimas três semanas deixou-me verdadeiramente perplexo sobre o quão doente tem de estar uma sociedade para que, aquilo que ouvimos naquela manhã de segunda-feira na Gulbenkian, não tenha conduzido a consequências sérias.

Em primeiro lugar, dever-nos-emos questionar sobre a salubridade da comunicação social portuguesa e a sua (in)capacidade de escrutinar os poderes religiosos. Façamos um paralelismo com a Casa Pia. Em 2002, depois do Expresso trazer à luz o escândalo de pedofilia, houve uma imensidão de reportagens na imprensa escrita e nas televisões sobre a matéria. Nessa altura, foram cometidos muitos excessos e más práticas jornalísticas, é certo. Com todos os seus problemas, é impossível que não nos interroguemos acerca do silêncio de morte da comunicação social no caso da pedofilia na Igreja. Depois do trabalho da comissão independente, a comunicação social tinha um papel fundamental a cumprir: manter o assunto na ordem do dia, realizando reportagens, estudando e trazendo novos dados a público. Seria imprescindível, por exemplo, a realização de uma grande reportagem de investigação acerca dos bastidores da Igreja, sobre quem sabia o quê em cada momento e quem contribuiu para o encobrimento. Quem viu o filme Spotlight perceberá imediatamente daquilo que estou a falar e de como o trabalho jornalístico é fundamental para despoletar consequências, nomeadamente a demissões na hierarquia da Igreja.

Em segundo lugar, depois da reunião em Fátima na semana passada, a Igreja anunciou algo que nos deveria colocar a todos a pensar. Ao contrário das suas congéneres estrangeiras, que assumiram o problema e trataram de indemnizar as vítimas, levando, em muitos casos, à falência de algumas dioceses, a Igreja Portuguesa decidiu alijar todas as suas responsabilidades. Na existência de qualquer crime, o responsável pela potencial indeminização à vítima é, apenas e só, o padre que o cometeu. Não tenhamos dúvidas. Esta postura tem apenas um objectivo e este não é financeiro. O objectivo consiste em sinalizar à sociedade de que, enquanto instituição, a Igreja não tem culpa de nada. A culpa é, apenas e só, dos padres individualmente considerados. Esta tentativa de fugir às responsabilidades é, simplesmente, risível e preocupante. Em muitos casos, os padres apenas conseguiram escapar durante anos a qualquer escrutínio e consequências dos seus actos precisamente pela sua condição de membros da Igreja e pela protecção que granjearam pela hierarquia. Em última análise, esta postura da Igreja é análoga a uma companhia aérea eximir-se de indemnizar as vítimas de um desastre de aviação porque a culpa foi comprovadamente do piloto.

