Vivemos numa sociedade que nos ensinou a mascarar fragilidades, a esconder hesitações, a vestir a armadura da infalibilidade. Desde cedo, somos treinadas para associar vulnerabilidade a fraqueza. No mundo profissional, esperam de nós firmeza, líderes imperturbáveis, seres infalíveis que nunca vacilam. No pessoal, exige-se que saibamos sempre o que fazer, que equilibremos a carreira, a casa, os filhos, sem nunca fraquejar. Mas sejamos honestas: ser forte não é fingir invencibilidade, é ter a coragem de admitir que também precisamos de apoio.

A vulnerabilidade é a grande heresia do mundo moderno. Fugimos dela como se fosse um sinal de incompetência, quando, na verdade, é o oposto. Ser vulnerável é ser capaz de reconhecer que não sabemos tudo, que também erramos, que também sentimos medo e cansaço. E, acima de tudo, que isso é humano.

Como mulher, mãe e profissional, aprendi que a verdadeira força não está na rigidez, mas na capacidade de nos adaptarmos, de nos mostrarmos como somos, de pedirmos ajuda sem medo de sermos vistas como menos capazes.

No trabalho, a vulnerabilidade é a essência da liderança autêntica. Quem acha que comandar significa saber tudo, perdeu a batalha antes de a travar. Liderar é saber ouvir, reconhecer falhas, estar aberta ao crescimento e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Quem nunca ousa mostrar fragilidade, dificilmente conquistá a confiança da sua equipa.

Na vida pessoal, o cenário é o mesmo. Como mães, carregamos o peso de um ideal irrealista de perfeição. Mas a verdadeira lição que podemos dar aos nossos filhos não é a ilusão de que nunca falhamos, mas sim a noção de que falhar faz parte do caminho. Que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Que ser autêntico é infinitamente mais poderoso do que ser impecável.

O mundo será um lugar mais humano quando aceitarmos que a vulnerabilidade não nos diminui, fortalece-nos. Só quando deixarmos de viver com medo de parecer fracas é que descobriremos a verdadeira força que existe em nós. Porque, no fim de contas, o maior poder reside na coragem de sermos, sem reservas, quem realmente somos.