Vivemos numa sociedade crescentemente tecnológica e digital, onde os novos desafios e tendências são uma constante. Nem todos terão impacto real no quotidiano das pessoas. Contudo, a fraude nos pagamentos, em particular a que recorre à engenharia social, será um desses casos.

Este tipo de fraude combina tecnologia com manipulação psicológica para explorar a confiança das pessoas e levá-las a partilhar dados ou transferir dinheiro para criminosos. Num contexto cada vez mais digital, é fundamental que todos estejam consciencializados para estas novas modalidades de fraude e que desempenhem um papel no seu combate e prevenção.

Exemplos não faltam: mensagens SMS que avisam da chegada de uma encomenda inexistente, chamadas de falsos bancos ou de falsas ofertas de emprego, e-mails que imitam fornecedores reais ou anúncios online que prometem ganhos financeiros fáceis. São esquemas criativos que fazem vítimas reais.

A engenharia social ganhou força nos últimos anos como resposta dos criminosos à eficácia de medidas reforçadas de segurança, aplicadas pelos bancos aos pagamentos eletrónicos, como a autenticação forte do cliente, que dificultou a eficácia de esquemas de fraudes mais tradicionais, por exemplo a clonagem de cartões de pagamento.

Estas fraudes começam muito antes do pagamento. Os criminosos podem recorrer às redes de telecomunicações e às plataformas digitais para estabelecer contacto com as vítimas, utilizando números de telefone ou anúncios aparentemente legítimos. Recorrem ainda a “mulas de dinheiro” para movimentar rapidamente os valores, e cada vez mais utilizam inteligência artificial para criar mensagens e identidades convincentes. O resultado é duplamente nocivo: para além das perdas diretas daí advenientes, a erosão da confiança no ecossistema digital.

Contudo, nenhum dos intervenientes nesta complexa cadeia, sozinho, consegue lidar eficazmente com esquemas que cruzam fronteiras, exploram lacunas legais e evoluem constantemente. Perante este desafio, a prevenção e o combate só podem ser eficazes se envolverem não apenas os bancos, mas também operadores de telecomunicações, plataformas digitais, motores de busca, redes sociais, autoridades públicas e os próprios cidadãos que podem assumir o papel de primeira linha de defesa, mediante gestos simples, como verificar links antes de clicar, não partilhar dados pessoais ou bancários e confirmar sempre a origem de contactos suspeitos.

Um relatório europeu recente sublinha precisamente esta necessidade. As conclusões são claras: é preciso adotar uma abordagem holística, com atuação e cooperação transversal e coordenada entre sectores e respetivos supervisores. Isso passa por criar redes de colaboração nacionais e europeias; promover a partilha de dados em tempo real; aplicar regras de forma consistente em todos os Estados-Membros; desenhar novos produtos e tecnologias concebidos com medidas anti-fraude incorporadas; e fomentar a literacia financeira e digital dos cidadãos.

Alguns países da UE já começaram a avançar com medidas concretas. Em Espanha, uma nova lei habilita os operadores de telecomunicações a bloquearem chamadas e mensagens fraudulentas. Em França, a chamada Lei Naegelen foi o tiro de partida no mesmo sentido. Na Finlândia, projetos promovidos pelos reguladores reduziram significativamente os casos de chamadas fraudulentas com origem no estrangeiro. Estes exemplos mostram que a cooperação dá resultados.

A fraude nos pagamentos digitais deixou de ser um desafio circunscrito ao sector financeiro. Tornou-se uma fraude tecnológica, sofisticada e assente na engenharia social. E novos tempos exigem novas soluções. Para promovermos uma sociedade digital segura e de confiança, importa assumir que a luta contra a fraude é uma responsabilidade partilhada. Todos temos um papel a desempenhar.