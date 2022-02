Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Comecemos por imaginar a democracia nas suas origens. É reconhecida a existência multiforme de espaços políticos na Antiga Grécia, entre as centenas de pequenas entidades sócio-políticas. A democracia Ateniense, e esta num curto lapso de tempo, tem sido o exemplo mais consagrado, estudado e seguido, muito devido ao facto de concentrar as melhores fontes, mas também a representação mais evoluída desta forma de governo. Podemos destacar alguns dos seus pontos essenciais: voto popular directo, rotação muito frequente entre representantes políticos, selecção aleatória de oficiais políticos, e cooperação forte entre estes últimos e restante população.

A prática política de Atenas definiu uma forma de governo, e foi esta maneira de estar politicamente que alimentou a recuperação desta noção a partir do século XVII. Entre estes dois momentos no tempo, mais de milénio e meio, a ideia democrática esteve obscurecida, esquecida. Com a reintrodução teórica da atribuição de poder ao povo na modernidade, a muito distinta dimensão das unidades políticas, mas também a maior complexidade dos Estados-Nação face às antigas Pólis constituíram problemas relevantes para esta apreciação.

Os vários pais da democracia moderna, muito se inspiraram na experiência romana, e no desiderato da coisa pública (República), contribuindo de forma acentuada para um enviesamento da análise e, em grande parte, impondo os objectivos últimos sobre os meios de os alcançar. A democracia, que vivia de participação directa, passou a ser colocada em prática de forma representativa em actos escassos e parcelados. A nova dinâmica democrática acabou por expurgar grande parte das formas basilares da sua operação quotidiana. O pavor de um autoritarismo do todo, preocupação levantada pelos principais pensadores liberais, justificada por uma excessiva e desinformada participação da populaça, muito condicionou o novo habitus democrático.

Desejámos, ou desejamos hoje, de facto, uma democracia participativa? Estaremos capazes de colocá-la em prática? Teremos interesse, cada um de nós, em ser elementos activos? As respostas levantam sérias dúvidas, mas o caso português impõe problemas de fundo: sim, os resultados eleitorais podem não ser a melhor forma de avaliar os interesses do todo. Sim, a democracia não tem de se resumir exclusivamente a um acto único de participação, parcelado no tempo. Os interesses dos parlamentares e os interesses do todo podem ser diferentes, pois a nossa dinâmica sócio-política assim o permite. Política e estratégia política têm significados muito distintos entre si e tendemos, com frequência, a confundir uma e outra.

As sociedades, ou a arqui-sociedade ocidental de que fazemos parte, estão cada vez mais complexas e exigem um pensar mais disruptivo, inovador, orientado para o bem comum, mas reforçado na premissa basilar da liberdade individual. O desenvolvimento tecnológico permite pensarmos numa teledemocracia, em que a participação se possa expandir, quiçá, até recuperar parte do ímpeto da Antiga Atenas. A exigência de fazer pontes com especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, por forma a robustecer os processos de tomada de decisão (a pandemia foi um excelente exemplo), é já um método revelador deste aumento de complexidade, mas também de um mais profícuo envolvimento dos intervenientes sociais.

Teremos, é certo, de nos esforçar por recuperar o interesse particular da importância política, e um dos primeiros passos pode prender-se na reorientação dos votos esquecidos nos anos, ou mesmo perdidos, como mostram as nossas últimas eleições, e tantas outras aqui e em várias partes do mundo, no espaço vazio das zonas eleitorais e respectivas representações parlamentares. Façamos por robustecer a nossa democracia. Façamos por abrir as nossas cabeças para a democracia que queremos, e precisamos, para existência de um futuro possível para os vindouros. Construamos, em conjunto, o caminho último da política, definindo as prioridades e a forma de alcançar os principais objectivos, sempre em vista do bem comum, e com a liberdade social primordial alicerçada a todo o processo decisório.